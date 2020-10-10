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"По чуть-чуть впрыскивают нам в мозг": Шафран объяснила, как Греф "закручивает гаечки"

10 октября 2020, 21:00  •  91 • Политика
Анна Шафран объяснила, как Герман Греф "закручивает гаечки". Она заметила, что Сбербанк теперь занимается всем, чем только можно заниматься, теперь ещё и прогнозированием ситуации с COVID-19: "По чуть-чуть впрыскивают нам в мозг".
Журналистка Анна Шафран прокомментировала прогноз Сбера в отношении даты предполагаемого нового пика распространения коронавируса.
В интервью для канала Царьград ведущая отметила, что Сбербанк занимается всем, чем только можно заниматься, теперь ещё и прогнозированием ситуации с COVID-19.
Это как минимум странная ситуация с точки зрения здорового человека. Это какие-то окна Овертона. Они как бы по чуть-чуть впрыскивают нам в мозг - получилось, прошло, теперь, мол, давайте гаечку ещё закрутим, - заметила Шафран.
Она добавила, что Сбер далеко не в первый раз заходит не на свою территорию, вспомнив, например, про то, как руководитель банка Герман Греф скупал картографические сервисы, пытался проникнуть в образование, медицину, открывал Сбермаркеты и разные площадки по продаже "всего чего угодно - от еды и до COVID-тестов".

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