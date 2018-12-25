Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россиянам еще предстоит открыть для себя  Колыму!
«Отличный подарок»: в канун Нового года в Крыму запустят движение по первому уча...
Минобороны показало тайное оружие Кремля
В шаге от химической атаки ВСУ? Украинские биолаборатории "ударили" по...
Главная / Политика

"По большому счету, американцы не готовы к диалогу": Рябков о контроле за вооружениями

25 декабря 2018, 16:09  •  82 • Политика
Американская стороны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, не готова к обстоятельным переговорам с Россией по вопросу сохранения действующей между нашими странами системы контроля над вооружениями. "...по большому счету, в принципе вести диалог по тематике стратегической стабильности с нами американцы не готовы", - отметил дипломат.
При этом Рябков подчеркнул, что разрушение системы контроля над вооружениями, существующей сейчас между Россией и США, опасно и нежелательно, в том числе и для последних. "Такой путь", подчеркнул он, не отвечает интересам и "американской безопасности, и глобальной безопасности".
Россия старательно пытается донести свою позицию по указанному вопросу до США. Пока эти усилия не возымели успеха.
Вообще, пояснил Рябков, не заметно, чтобы американцы хотели вести переговоры по вопросу контроля над вооружениями в профессиональном и экспертном форматах, а также с привлечением межведомственных делегаций, включающих в себя представителей всех профильных государственных служб и органов власти.
"Да, по большому счету, в принципе вести диалог по тематике стратегической стабильности с нами американцы не готовы, в силу причин, которые, на мой взгляд, связаны с их внутренней ситуацией, чем с чем-то еще", - резюмировал замглавы МИД России.
Свою позицию дипломат озвучил в интервью для РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

82
Источник
Похожие новости
25 декабря 2018, 06:24
На Украине победил фашизм, у конфликта с ней нет "вегетарианского" решения - ополченец
24 декабря 2018, 20:39
Пропагандистский ход Трампа: Эксперт оценил решение США по выводу войск из Сирии
25 декабря 2018, 16:09
"По большому счету, американцы не готовы к диалогу": Рябков о контроле за вооружениями

25 декабря 2018, 06:24
"В тайге чувствуешь настоящую жизнь, без примесей":: Сергей Шойгу рассказал о том, как любит отдыхать
25 декабря 2018, 12:54
Депутат Мосийчук пытался добить "пророссийского политика" ударом в спину. Видео
25 декабря 2018, 03:10
Переметнулся: Украинский танцор с лицом Путина на груди признался в любви к Трампу
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
25 декабря 2018, 06:24
Хакеры узнали о возможных взрывах шести заводов на территории Украины. Обвинят Россию
25 декабря 2018, 03:10
В Киев из «Лефортово»: моряк ВМСУ попросил Украину о помощи
25 декабря 2018, 03:10
Приказано - расстрелять: ВСУ перед наступлением на Донбасс "усмиряют" бегущ...
25 декабря 2018, 03:10
Канада начала что-то подозревать: Украина заняла 300 млн долларов на спутник, который...
25 декабря 2018, 03:09
Президент Молдовы решил перейти Рубикон
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
21 декабря 2018, 01:39
"Ему наплевать, что Запад разносит его выступления в щепки": Немецкий журналист о пресс-конференции Путина
20 декабря 2018, 02:54
"То, что никто не должен видеть": Цепь "случайностей" на Украине грозит Донбассу удушением - Кнырик
19 декабря 2018, 10:24
″Пора натовскими танками давить″: Либералы вынесли Донбассу приговор
20 декабря 2018, 22:24
Мировые СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина
19 декабря 2018, 03:55
Горбачёв после слов Путина попытался оправдаться за разоружение СССР
18 декабря 2018, 17:54
«В гуманитарных целях»: Госдума приняла закон об упрощённом получении российского гражданства
20 декабря 2018, 15:54
Группа военных кораблей выдвинется из Одессы: Хакеры получили доступ к документам о дате следующего "похода" Украины на Азов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.