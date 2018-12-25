"По большому счету, американцы не готовы к диалогу": Рябков о контроле за вооружениями

Американская стороны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, не готова к обстоятельным переговорам с Россией по вопросу сохранения действующей между нашими странами системы контроля над вооружениями. "...по большому счету, в принципе вести диалог по тематике стратегической стабильности с нами американцы не готовы", - отметил дипломат.

При этом Рябков подчеркнул, что разрушение системы контроля над вооружениями, существующей сейчас между Россией и США, опасно и нежелательно, в том числе и для последних. "Такой путь", подчеркнул он, не отвечает интересам и "американской безопасности, и глобальной безопасности".

Россия старательно пытается донести свою позицию по указанному вопросу до США. Пока эти усилия не возымели успеха.

Вообще, пояснил Рябков, не заметно, чтобы американцы хотели вести переговоры по вопросу контроля над вооружениями в профессиональном и экспертном форматах, а также с привлечением межведомственных делегаций, включающих в себя представителей всех профильных государственных служб и органов власти.

"Да, по большому счету, в принципе вести диалог по тематике стратегической стабильности с нами американцы не готовы, в силу причин, которые, на мой взгляд, связаны с их внутренней ситуацией, чем с чем-то еще", - резюмировал замглавы МИД России.

Свою позицию дипломат озвучил в интервью для РИА Новости.