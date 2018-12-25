|
"По большому счету, американцы не готовы к диалогу": Рябков о контроле за вооружениями
25 декабря 2018, 16:09 • 82 • Политика
Американская стороны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, не готова к обстоятельным переговорам с Россией по вопросу сохранения действующей между нашими странами системы контроля над вооружениями. "...по большому счету, в принципе вести диалог по тематике стратегической стабильности с нами американцы не готовы", - отметил дипломат.
При этом Рябков подчеркнул, что разрушение системы контроля над вооружениями, существующей сейчас между Россией и США, опасно и нежелательно, в том числе и для последних. "Такой путь", подчеркнул он, не отвечает интересам и "американской безопасности, и глобальной безопасности".
Россия старательно пытается донести свою позицию по указанному вопросу до США. Пока эти усилия не возымели успеха.
Вообще, пояснил Рябков, не заметно, чтобы американцы хотели вести переговоры по вопросу контроля над вооружениями в профессиональном и экспертном форматах, а также с привлечением межведомственных делегаций, включающих в себя представителей всех профильных государственных служб и органов власти.
Свою позицию дипломат озвучил в интервью для РИА Новости.
Подпишитесь на нас
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
21 декабря 2018, 01:39
|
20 декабря 2018, 02:54
|
19 декабря 2018, 10:24
|
20 декабря 2018, 22:24
|
19 декабря 2018, 03:55
|
18 декабря 2018, 17:54
|
20 декабря 2018, 15:54