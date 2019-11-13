"По 36 вместо 40": Путин сократил рабочий день труженицам села

Женщинам России, работающим в сёлах, сократили рабочий день с сохранением прежней зарплаты. Соответствующий закон подписал во вторник, 12 ноября, президент России Владимир Путин. Документ был размещён на сайте правовой информации.

Согласно новому закону, рабочий день сельских женщин не должен превышать 36 часов в неделю. Свыше этого норматива будет считаться сверхурочной работой. Получается примерно 7 часов в день при пятидневной рабочей неделе. Ранее рабочий день женщин, работающих в сёлах, составлял 40 часов в неделю, как и у женщин, работающих в городе.

Стоит отметить, что сокращённый рабочий день для тружениц села был введён ещё в 1990 году, однако нынешняя редакция Трудового кодекса до недавнего времени устанавливала 40-часовую рабочую неделю для всех.