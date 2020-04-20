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"По $1200 на нос. Но это никому не поможет": Житель Нью-Йорка не побоялся раскрыть правду о бесплатных деньгах в США

20 апреля 2020, 01:10  •  32 • В мире
Живущий в Нью-Йорке Лев Кричевский рассказал о реалиях, в которые окунулись американские граждане в связи с пандемией. По его словам, обещанные 1 200 долларов гражданам действительно дают, но это, по его мнению, никому особо не поможет.
Житель охваченного коронавирусом Нью-Йорка Лев Кричевский рассказал, в какой ситуации оказались граждане из-за коронавируса. Несмотря на то, что губернатор штата Эндрю Куомо призвал сместить фокус внимания с экономики и грядущих последствий на здоровье граждан, многие уже бьют тревогу.
По словам Кричевского, некоторые американцы в первую неделю локдауна уже перестали платить за аренду жилья.
Многие из тех, кто арендовал жилье, по сути, могут оказаться на улице из-за массовых сокращений.
При этом обещанная властями страны помощь в 1 200 долларов и дополнительно 500 долларов на ребёнка - действительное есть. Однако этого недостаточно.
"Это никому не поможет", - убеждён Кричевский.
По его словам, ситуация может развиться до такой степени, что властям придётся выдавать гражданам бесплатные деньги - безо всяких обязательств.
"Существует много неразрешённых вопросов - что делать с кредитами, которые у тебя копятся. Или ты выплачиваешь ипотеку, а жилец в твоей квартире, купленной в ипотеку, тебе не платит - что делать? И так далее. Всё это проблемы решаемые. Они стоят денег, триллионы. Но эти триллионы пока у Америки есть", - приводит его слова "МК".

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