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"По $100 млн долларов в год": В МИД Украины напомнили о "долге" России перед Киевом

23 июня 2020, 18:00  •  254 • Политика
В МИД Украины напомнили о "долге" России перед Киевом. Замминистра иностранных дел Василий Боднар заявил, что якобы Москва должна продолжать платить украинской стороне по $100 млн долларов в год за дислоцирование сил Черноморского флота ВМС РФ в Республике Крым.
Замглавы МИД Украины Василий Боднар в беседе с местным агентством "Укринформ" напомнил о "долге" России перед Киевом.
Он заявил, что якобы Москва должна продолжать платить украинской стороне по 100 миллионов долларов ежегодно за дислоцирование сил Черноморского флота ВМС РФ в Республике Крым.
Такое сотрудничество между странами сохранялось до 2014 года, в котором произошло воссоединение полуострова с Россией.
Мы считаем, что они [договорённости] должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории, - заявил заместитель министра.
Он добавил, что никаких выплат со стороны Москвы с момента возвращения Крыма в состав России осуществлено не было.

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