Замглавы МИД Украины Василий Боднар в беседе с местным агентством "Укринформ" напомнил о "долге" России перед Киевом.

Он заявил, что якобы Москва должна продолжать платить украинской стороне по 100 миллионов долларов ежегодно за дислоцирование сил Черноморского флота ВМС РФ в Республике Крым.

Такое сотрудничество между странами сохранялось до 2014 года, в котором произошло воссоединение полуострова с Россией.

Мы считаем, что они [договорённости] должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории, - заявил заместитель министра.

Он добавил, что никаких выплат со стороны Москвы с момента возвращения Крыма в состав России осуществлено не было.