Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НАТО поступило дерзкое требование с Украины: "Немедленно"
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
Американский инструктор, готовивший ВСУ, найден мёртвым на Львовщине
Коц об отъезде Гудкова на Украину: "Рисковый парень"
Главная / Политика

"Плюют на могилы 298 человек": Антипов обозначил роль США в крушении MH17

10 июня 2021, 00:55  •  57 • Политика
Независимый технический эксперт Юрий Антипов обозначил роль Соединённых Штатов в крушении малазийского Boeing. В деле MH17 Украина была только подмастерьем. "Плюют на могилы 298 человек", - произнёс эксперт.
В беседе с Царьградом Юрий Антипов заявил, что США никогда не покажут снимки Boeing со спутника. В самом начале Вашингтон заявлял, что эти кадры имеются, но потом американцы "пошли в отказ". Эксперт обратил внимание: самолёт летел выше облаков и был прекрасно виден со спутника.
"Американцы снимали этот самолёт в момент крушения. Снимки такие 100% есть, потому что они организовали эту спецоперацию по уничтожению. Украинцам это в одиночку сделать просто не под силу. Там достаточно сложная была операция, украинцы только участвовали как подмастерье в этом", - уверен Антипов.
Он объяснил, что роль украинских военных заключалась в том, чтобы "протаскивать "Бук" по территории. Имеющиеся у США снимки останутся во внутреннем пользовании их спецслужб.
"Отказом показывать снимки они попирают права, во-первых, память об этих 298 погибших, во-вторых, родственников. Попирают человеческие права просто сапогом! Скрывая эти снимки, они не рассказывают то, что произошло. Права человека для американцев в данном случае – как разменная монета: да отстаньте, мы ничего вам не покажем. При этом люди страдают, мы знаем. США на словах говорят одно – они за права человека во всём мире. А вот наглядный пример, как они плюют на могилы 298 человек и, соответственно, плюют на многочисленных родственников этих погибших", - поделился мнением собеседник "Первого русского".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
09 июня 2021, 21:15
Путин отреагировал на закон Зеленского о коренных народах без русских
09 июня 2021, 21:15
"Света намерена крошить батон на Россию?": Витязева расшифровала намёк Тихановской
09 июня 2021, 23:05
В деле по MH17 затерялось "неубиваемое доказательство"
09 июня 2021, 21:15
Хоть на следующий день: Россия назвала условие восстановления отношений с США
09 июня 2021, 23:05
"Будут мерить черепа?": Путин сравнил Украину с нацистской Германией
09 июня 2021, 23:05
Глава МИД Украины не поверил обещаниям Путина сохранить транзит
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июня 2021, 08:20
28 июня 2021 года Банк международных расчётов сдаётся России и Китаю?
05 июня 2021, 23:45
Стоять насмерть: Профессор назвал условие гибели России
03 июня 2021, 08:30
"Северному потоку — 2" объявлена последняя битва
07 июня 2021, 02:20
Иностранцы высмеяли "исторический" перехват Ан-12 в Прибалтике
08 июня 2021, 09:30
Киев подделал заявление Байдена, но был пойман США с поличным
03 июня 2021, 13:05
"Волосы становятся дыбом": Американцев напугало русское реактивное оружие
03 июня 2021, 05:45
Китайцы выяснили, кто сможет погубить Россию. И это не США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.