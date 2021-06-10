"Плюют на могилы 298 человек": Антипов обозначил роль США в крушении MH17

Независимый технический эксперт Юрий Антипов обозначил роль Соединённых Штатов в крушении малазийского Boeing. В деле MH17 Украина была только подмастерьем. "Плюют на могилы 298 человек", - произнёс эксперт.

В беседе с Царьградом Юрий Антипов заявил, что США никогда не покажут снимки Boeing со спутника. В самом начале Вашингтон заявлял, что эти кадры имеются, но потом американцы "пошли в отказ". Эксперт обратил внимание: самолёт летел выше облаков и был прекрасно виден со спутника.

"Американцы снимали этот самолёт в момент крушения. Снимки такие 100% есть, потому что они организовали эту спецоперацию по уничтожению. Украинцам это в одиночку сделать просто не под силу. Там достаточно сложная была операция, украинцы только участвовали как подмастерье в этом", - уверен Антипов.

Он объяснил, что роль украинских военных заключалась в том, чтобы "протаскивать "Бук" по территории. Имеющиеся у США снимки останутся во внутреннем пользовании их спецслужб.

"Отказом показывать снимки они попирают права, во-первых, память об этих 298 погибших, во-вторых, родственников. Попирают человеческие права просто сапогом! Скрывая эти снимки, они не рассказывают то, что произошло. Права человека для американцев в данном случае – как разменная монета: да отстаньте, мы ничего вам не покажем. При этом люди страдают, мы знаем. США на словах говорят одно – они за права человека во всём мире. А вот наглядный пример, как они плюют на могилы 298 человек и, соответственно, плюют на многочисленных родственников этих погибших", - поделился мнением собеседник "Первого русского".