"Плохой знак для России": Новому решению Байдена дали расшифровку

Как пишет издание The National Interest, назначение Виктории Нуланд наверняка вызовет восторг на Украине, но для Москвы это "чёткий сигнал", что перспективы сближения Москвы и Вашингтона весьма слабы. Следовательно, это "плохой знак" для России.

Нуланд известна своей работой в качестве помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, когда на Украине случился Евромайдан. Политик часто посещала Киев по время акций протеста, и даже однажды раздавала протестующим угощения.

В статье для журнала Foreign Affairs летом 2020 года Нуланд высказала свои соображения о том, как развивать отношения с Россией. По её мнению, стоит выработать более надёжные инструменты для борьбы с "геополитическим противником", который проявляет агрессию.

Виктории Нуланд запрещён въезд в Россию, она находится в чёрном списке МИД, который был создан в ответ на американские санкционные списки.