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"Плохой знак для России": Новому решению Байдена дали расшифровку
18 января 2021, 00:00 • 32 • Политика
Избранный президент США Джо Байден объявил о назначении на пост замгоссекретаря Виктории Нуланд. Американские наблюдатели считают, что это плохой знак для России, но наверняка Киев придёт в восторг.
Как пишет издание The National Interest, назначение Виктории Нуланд наверняка вызовет восторг на Украине, но для Москвы это "чёткий сигнал", что перспективы сближения Москвы и Вашингтона весьма слабы. Следовательно, это "плохой знак" для России.
Нуланд известна своей работой в качестве помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, когда на Украине случился Евромайдан. Политик часто посещала Киев по время акций протеста, и даже однажды раздавала протестующим угощения.
В статье для журнала Foreign Affairs летом 2020 года Нуланд высказала свои соображения о том, как развивать отношения с Россией. По её мнению, стоит выработать более надёжные инструменты для борьбы с "геополитическим противником", который проявляет агрессию.
Виктории Нуланд запрещён въезд в Россию, она находится в чёрном списке МИД, который был создан в ответ на американские санкционные списки.
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