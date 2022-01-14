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"Плохой денёк для дедушки": Верховный суд заблокировал указ Байдена о вакцинации

14 января 2022, 08:50  •  36 • Политика
Верховный суд США заблокировал указ президента страны Джо Байдена о вакцинации. Как отметил в своём Telegram-канале журналист Валентин Богданов, на этом "плохой денёк для дедушки Джо" не закончился.
Речь идёт о блокировке указа Байдена об обязательной вакцинации и еженедельном тестировании сотрудников крупных предприятий. Судьи сочли, что Управление по охране труда (OSHA) не имело полномочий регулировать общественное здравоохранение.
"Плохой денёк для дедушки Джо", - написал журналист Валентин Богданов.
Он уточнил, что "сначала Верховный суд послал его куда подальше с указом об обязательной вакцинации", а потом "свои же сенаторы-демократы Манчин и Синема послали с идеей отмены филибастера".
Журналист также сослался на данные опроса от Quinnipiac University, согласно которому работой главы Белого дома довольны 33% американцев.
"Самое неприятное в плане электоральной перспективы - это то, что работой Байдена недовольны 57% независимых избирателей и только 25% он устраивает", - написал он, отметив, что этот процент обычно и склоняет чашу выборных весов в ту или иную сторону во время всеобщего голосования в США.

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