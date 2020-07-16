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"Плохо пахнет": Хабаровчан обманули ещё до дела Фургала - "люди были наказаны"

16 июля 2020, 07:00  •  65 • Политика
Хабаровчан, по сути, обманули ещё до самого "дела Фургала". Ведь, задаётся вопросом учредитель Царьграда Константин Малофеев, почему до избрания Сергея Фургала губернаторам, депутатом не шла речь ни о каком криминале? В противном случае остаётся констатировать, что дело имеет политический подтекст, поскольку, если речь шла о криминале, то правоохранительные органы уж точно не должны были молчать всё это время.
Обвинения в убийствах и покушении на убийства, которые были предъявлены хабаровскому губернатору Сергею Фургалу, относятся к началу нулевых. Фактически с момента предполагаемых преступлений прошло пятнадцать лет. О том, почему именно сейчас в отношении чиновника началось преследование, задаются вопросом не только его сопартийцы (лидер ЛДПР Владимир Жириновский на днях и вовсе пригрозил Госдуме всей фракцией сложить мандаты), но и простые жители края. В ряде городов прошли стихийные акции протеста. В программе "Царьград. Главное" прошло детальное обсуждение ситуации, которая сейчас происходит на Дальнем Востоке.
Как отметил в эфире учредитель Царьграда Константин Малофеев, местные жители, по сути, оказались обманутыми в этом политическом манёвре.
А речь идёт именно о политике, причём грязной, дурно пахнущей, а не о криминале.
Ведь дали же этому чиновнику избираться губернатором, а до этого занимать пост депутата, где всё это время были правоохранители, почему не начинали процесс?
"А так сейчас получается, хабаровчане, вы же проголосовали - ну, вот это был ваш выбор… А вы, органы правоохранительные, где вы были, почему в этот момент людям не сказали? Почему, когда его избирали депутатом, ничего этого не открылось? Мы, безусловно, понимаем, что за этим стоит политика, если бы это была чисто криминальная история, почему она не произошла раньше? И в данной ситуации получилось, что обманутыми оказались как раз хабаровчане. Им рассказывали про одного человека, и он харизматично и уверенно ими руководил. А потом им говорят: "Ваш выбор теперь не годится, поэтому мы его заменили". Получается, что они были наказаны за выбор, а не за то, что человек был плох. Потому что человек был плох и два года назад, и три срока депутатских назад", - подчеркнул Малофеев в эфире "Царьград. Главное".
Спасением от такой ситуации являются не выборы, а назначение на места, уверен он. Прямое назначение даёт прямую ответственность, раз назначил человека, то и отвечаешь за него, как за подчинённого.
Фото: Царьград
"Безусловно, нужно отменять губернаторские выборы, ни для чего они не нужны. Они только снимают ответственность с Москвы за назначение тех или иных людей. Мы же понимаем, что их присылают, а потом соответствующие выборы фиксируют то, что определили в Москве. Так пусть ответственность лежит на том, кто действительно прислал губернатора. Вот, на мой взгляд, как это должно произойти", - констатировал учредитель Царьграда.

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