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"Плохо пахнет": Хабаровчан обманули ещё до дела Фургала - "люди были наказаны"
16 июля 2020, 07:00 • 65 • Политика
Хабаровчан, по сути, обманули ещё до самого "дела Фургала". Ведь, задаётся вопросом учредитель Царьграда Константин Малофеев, почему до избрания Сергея Фургала губернаторам, депутатом не шла речь ни о каком криминале? В противном случае остаётся констатировать, что дело имеет политический подтекст, поскольку, если речь шла о криминале, то правоохранительные органы уж точно не должны были молчать всё это время.
Обвинения в убийствах и покушении на убийства, которые были предъявлены хабаровскому губернатору Сергею Фургалу, относятся к началу нулевых. Фактически с момента предполагаемых преступлений прошло пятнадцать лет. О том, почему именно сейчас в отношении чиновника началось преследование, задаются вопросом не только его сопартийцы (лидер ЛДПР Владимир Жириновский на днях и вовсе пригрозил Госдуме всей фракцией сложить мандаты), но и простые жители края. В ряде городов прошли стихийные акции протеста. В программе "Царьград. Главное" прошло детальное обсуждение ситуации, которая сейчас происходит на Дальнем Востоке.
Как отметил в эфире учредитель Царьграда Константин Малофеев, местные жители, по сути, оказались обманутыми в этом политическом манёвре.
А речь идёт именно о политике, причём грязной, дурно пахнущей, а не о криминале.
Ведь дали же этому чиновнику избираться губернатором, а до этого занимать пост депутата, где всё это время были правоохранители, почему не начинали процесс?
Спасением от такой ситуации являются не выборы, а назначение на места, уверен он. Прямое назначение даёт прямую ответственность, раз назначил человека, то и отвечаешь за него, как за подчинённого.
Фото: Царьград
"Безусловно, нужно отменять губернаторские выборы, ни для чего они не нужны. Они только снимают ответственность с Москвы за назначение тех или иных людей. Мы же понимаем, что их присылают, а потом соответствующие выборы фиксируют то, что определили в Москве. Так пусть ответственность лежит на том, кто действительно прислал губернатора. Вот, на мой взгляд, как это должно произойти", - констатировал учредитель Царьграда.
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