"Плохо будет всем": Политолог расшифровал послание Лаврова блоку НАТО

Политолог Владимир Корнилов расшифровал послание министра иностранных дел России Сергей Лаврова для блока НАТО. "Плохо будет всем", - предупредил он.

Попытка втянуть Украину в НАТО создаёт условия для возникновения военных рисков в Европе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Политолог Владимир Корнилов в разговоре с "Народными новостями" выразил уверенность, что Россия приложит все усилия, чтобы окружиющие её страны не попали в НАТО. Речь идёт не только о дипломатии, но и о военно-технических средствах.

Перспективой втягивания Украины в НАТО станет широкомасштабный конфликт, в том числе военный, на территории Европы. Лучше, чтобы НАТО остановилась на пороге и не переступала красные линии, иначе плохо будет всем,

- отметил эксперт.

Напомним, что ранее Москва направила в Вашингтон список требования в сфере безопасности. Один из пунктов - это письменные гарантии, что Украину, Грузию, а также страны Восточной Европы, Средней Азии и Закавказья не включат в НАТО. В США уже заявили, что не готовы идти на компромисс в данном вопросе.