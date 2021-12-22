"Плохие новости для Украины": Витязева о назначении Грызлова на пост посла в Белоруссии

Комитет СНГ в Госдуме одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла в Белоруссии. "У меня плохие новости для Украины", - прокомментировала Юлия Витязева.

В комитете Госдумы по делам СНГ поддержали назначение Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Почему для Украины это очень плохая новость, объяснила журналистка Юлия Витязева.

Дело в том, что Борис Грызлов сейчас является представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Если он покинет эту должность, то будущее переговоров в Минске встаёт под вопрос.

Его переход на новую должность наводит на определённые размышления…

- отметила Юлия Витязева в своём Telegram-канале.

Она выразила надежду, что на нынешнюю должность Грызлова никого не назначат, а сама должность будет упразднена. В идеале, это произойдёт в связи с вхождением республик Донбасса в состав ЛНР и ДНР.