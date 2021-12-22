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"Плохие новости для Украины": Витязева о назначении Грызлова на пост посла в Белоруссии
22 декабря 2021, 19:30 • 269 • Политика
Комитет СНГ в Госдуме одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла в Белоруссии. "У меня плохие новости для Украины", - прокомментировала Юлия Витязева.
В комитете Госдумы по делам СНГ поддержали назначение Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Почему для Украины это очень плохая новость, объяснила журналистка Юлия Витязева.
Дело в том, что Борис Грызлов сейчас является представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Если он покинет эту должность, то будущее переговоров в Минске встаёт под вопрос.
- отметила Юлия Витязева в своём Telegram-канале.
Она выразила надежду, что на нынешнюю должность Грызлова никого не назначат, а сама должность будет упразднена. В идеале, это произойдёт в связи с вхождением республик Донбасса в состав ЛНР и ДНР.
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