Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Россия, чтобы отомстить курдам, натравила на них Турцию»
В Пентагоне считают, что разоружаться должна только Россия - эксперт
"Год, а то и быстрее": В Госдуме рассказали, как Рунет можно защитить ...
Белый снег, черный дым: появились фото разбившегося Су-27 ВВС Украины
Главная / Политика

"Плод буйной фантазии": В Белоруссии прокомментировали "тайное совещание" Лукашенко

17 декабря 2018, 12:54  •  52 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления" со стороны России. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Он отметила, что это "плод буйной фантазии".
Напомним, накануне сообщалось о неком "секретном совещании" о независимости республики якобы в "условиях давления" России, которое провел белорусский лидер Александр Лукашенко.
Сейчас к журналистам с опровержением обратилась пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
"Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается, - отметила Эйсмонт. - Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии".
Комментарий дает РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

52
Источник
Похожие новости
16 декабря 2018, 23:54
"Год, а то и быстрее": В Госдуме рассказали, как Рунет можно защитить от США
16 декабря 2018, 14:09
В Сети показали "дикие нарушения" на выборах в Приморье. В несуществующей гимназии
16 декабря 2018, 20:39
Порошенко призвал прихожан и священников "добровольно" переходить в раскольническую лжецерковь

17 декабря 2018, 03:09
Большинство жителей Приморья отдали свои голоса за Олега Кожемяко
16 декабря 2018, 20:39
У финишной прямой: После подсчета 90% голосов Кожемяко лидирует на выборах в Приморье
17 декабря 2018, 12:54
Омское правительство обновляют "оптом": глава региона подтвердил пять отставок
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
16 декабря 2018, 16:20
Евангелие от Феофана
12 декабря 2018, 12:39
″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве заподозрили СБУ
12 декабря 2018, 02:54
За Асада и Россию: Сирия восстала против США
13 декабря 2018, 03:28
Вакарчук должен петь
12 декабря 2018, 22:24
Жена Чубайса снимет сериал в защиту «святых 90-х» (Руслан Осташко)
10 декабря 2018, 16:39
Славите бандеровцев? Придется платить по искам их жертв
11 декабря 2018, 22:12
Юрий Бойко раскрылся
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.