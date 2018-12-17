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"Плод буйной фантазии": В Белоруссии прокомментировали "тайное совещание" Лукашенко
17 декабря 2018, 12:54 • 52 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления" со стороны России. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Он отметила, что это "плод буйной фантазии".
Напомним, накануне сообщалось о неком "секретном совещании" о независимости республики якобы в "условиях давления" России, которое провел белорусский лидер Александр Лукашенко.
Сейчас к журналистам с опровержением обратилась пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
"Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается, - отметила Эйсмонт. - Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии".
Комментарий дает РИА Новости.
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