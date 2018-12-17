"Плод буйной фантазии": В Белоруссии прокомментировали "тайное совещание" Лукашенко

Напомним, накануне сообщалось о неком "секретном совещании" о независимости республики якобы в "условиях давления" России, которое провел белорусский лидер Александр Лукашенко.

Сейчас к журналистам с опровержением обратилась пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается, -

отметила Эйсмонт. -

Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии".