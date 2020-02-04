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"Плитку положили за четыре миллиона, а нам говорите, что денег нет": Жители Солнцева призвали к ответу главу администрации

04 февраля 2020, 23:39  •  89 • Политика
Штурм администрации посёлка Солнцево с подушками и одеялами показали в эфире федерального телеканала. В эфир программы "Мужское & Женское" жители аварийного дома призвали к ответу главу администрации. "Вы возле Дома культуры плитку положили за четыре миллиона, видеонаблюдение поставили, машину новую купили, а нам говорите, что денег нет", - негодуют люди.
В эфире программы "Мужское & Женское" показали штурм администрации посёлка Солнцево в Курской области. Жители аварийного дома, который не могут расселить уже четвёртый год, пришли с подушками и одеялами ночевать в здание администрации.
Инцидент произошёл ещё 25 ноября. Его участниками стали жители семиквартирного муниципального дома по улице Чекулаева, 91 в посёлке Солнцево. Здание признали аварийным ещё в 2017 году, однако чиновники до сих пор не торопятся решить проблемы людей.
Решить проблему немедленно невозможно - дом не вошёл в программу расселения текущего года, а свободных и пригодных для проживания помещений в посёлке сейчас нет, - развёл руками глава Солнцевского района Геннадий Енютин.
Его ответ вывел из себя не только жителей посёлка, но и ведущую программы Юлию Барановскую. Она прямо сказала чиновнику, что он не справляется со своими должностными обязанностями.
Давайте не будем платить вам зарплату, а дадим людям денег на съёмное жильё, - предложила телеведущая.
Вы возле Дома культуры плитку положили за четыре миллиона, видеонаблюдение поставили, машину новую купили, а нам говорите, что денег нет, - поддержали жители аварийного дома.
В ответ Геннадий Енютин заявил, что средства, в первую очередь, распределяются в места с массовым пребываением людей, а не на индивидуальные случаи.

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