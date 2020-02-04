|
"Плитку положили за четыре миллиона, а нам говорите, что денег нет": Жители Солнцева призвали к ответу главу администрации
04 февраля 2020, 23:39 • 89 • Политика
Штурм администрации посёлка Солнцево с подушками и одеялами показали в эфире федерального телеканала. В эфир программы "Мужское & Женское" жители аварийного дома призвали к ответу главу администрации. "Вы возле Дома культуры плитку положили за четыре миллиона, видеонаблюдение поставили, машину новую купили, а нам говорите, что денег нет", - негодуют люди.
В эфире программы "Мужское & Женское" показали штурм администрации посёлка Солнцево в Курской области. Жители аварийного дома, который не могут расселить уже четвёртый год, пришли с подушками и одеялами ночевать в здание администрации.
Инцидент произошёл ещё 25 ноября. Его участниками стали жители семиквартирного муниципального дома по улице Чекулаева, 91 в посёлке Солнцево. Здание признали аварийным ещё в 2017 году, однако чиновники до сих пор не торопятся решить проблемы людей.
Его ответ вывел из себя не только жителей посёлка, но и ведущую программы Юлию Барановскую. Она прямо сказала чиновнику, что он не справляется со своими должностными обязанностями.
В ответ Геннадий Енютин заявил, что средства, в первую очередь, распределяются в места с массовым пребываением людей, а не на индивидуальные случаи.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 февраля 2020, 06:39
|
03 февраля 2020, 11:54
|
01 февраля 2020, 20:54
|
31 января 2020, 22:09
|
29 января 2020, 01:54
|
30 января 2020, 10:24
|
04 февраля 2020, 00:54