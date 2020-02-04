"Плитку положили за четыре миллиона, а нам говорите, что денег нет": Жители Солнцева призвали к ответу главу администрации

В эфире программы "Мужское & Женское" показали штурм администрации посёлка Солнцево в Курской области. Жители аварийного дома, который не могут расселить уже четвёртый год, пришли с подушками и одеялами ночевать в здание администрации.

Инцидент произошёл ещё 25 ноября. Его участниками стали жители семиквартирного муниципального дома по улице Чекулаева, 91 в посёлке Солнцево. Здание признали аварийным ещё в 2017 году, однако чиновники до сих пор не торопятся решить проблемы людей.

Решить проблему немедленно невозможно - дом не вошёл в программу расселения текущего года, а свободных и пригодных для проживания помещений в посёлке сейчас нет, - развёл руками глава Солнцевского района Геннадий Енютин.

Его ответ вывел из себя не только жителей посёлка, но и ведущую программы Юлию Барановскую. Она прямо сказала чиновнику, что он не справляется со своими должностными обязанностями.

Давайте не будем платить вам зарплату, а дадим людям денег на съёмное жильё, - предложила телеведущая. Вы возле Дома культуры плитку положили за четыре миллиона, видеонаблюдение поставили, машину новую купили, а нам говорите, что денег нет, - поддержали жители аварийного дома.

В ответ Геннадий Енютин заявил, что средства, в первую очередь, распределяются в места с массовым пребываением людей, а не на индивидуальные случаи.