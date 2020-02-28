"Плевать я хотел на вашу еду": Повар элитного ресторана портил блюда китайцам

И никто бы не узнал о том, что происходит на кухне элитного ресторана, расположенного в Grand Ion Delemen Hotel, если бы шеф-повар не рассказал о своём "наплевательстве" в Twitter. Он написал, что каждый раз испытывает отвращение, когда ему необходимо обслуживать китайских туристов. И плевки в их еду повар назвал лучшей частью своей работы.

В каком состоянии находился главный по кухне в пятизвёздочном отеле, портал AsiaOne не сообщил. Известно, что в скором времени повар удалил или скрыл свою страницу в Twitter, заблокировал страницу в Instagram. Но скриншоты-то остались. И были размещены на крупном малазийском интернет-форуме. Пользователи возмутились, что мужчина агрессивно высказывался о китайцах, обвиняя их в стремлении быть лидерами. Он называл всю нацию "глупыми поедателями свиней".

Удаление из соцсетей повару не помогло. Знающие люди быстро установили его личность и составили жалобу руководству пятизвёздочного отеля. 25 февраля шеф был уволен. Администрация заведения принесла извинения тем, кто мог пострадать от действий бывшего сотрудника, и пообещала пересмотреть протоколы найма персонала. Журналисты AsiaOne предположили, что уволенный шеф-повар вряд ли сможет получить работу в нормальных ресторанах. Вероятнее всего, он уже попал в чёрные списки работодателей.