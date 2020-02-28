Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров: Россия выступает за уважение между внешними игроками в вопросах Сирии и ...
"Как алкоголик из анекдота - "кисонька, ещё капельку": Востоковед...
Турки нанесли новое поражение русским, отобрав ключевой город Идлиба
Подавляя инакомыслие
Главная / В мире

"Плевать я хотел на вашу еду": Повар элитного ресторана портил блюда китайцам

28 февраля 2020, 16:54  •  119 • В мире
В Малайзии повара в пятизвёздочном отеле уволили за расизм. Он не скандалил, не устраивал митингов, не избивал клиентов. "Плевать я хотел на вашу еду", - подумал как-то шеф и плевал. Достаточно долго. Причём только в те блюда, которые были предназначены для китайских гостей.
И никто бы не узнал о том, что происходит на кухне элитного ресторана, расположенного в Grand Ion Delemen Hotel, если бы шеф-повар не рассказал о своём "наплевательстве" в Twitter. Он написал, что каждый раз испытывает отвращение, когда ему необходимо обслуживать китайских туристов. И плевки в их еду повар назвал лучшей частью своей работы.
В каком состоянии находился главный по кухне в пятизвёздочном отеле, портал AsiaOne не сообщил. Известно, что в скором времени повар удалил или скрыл свою страницу в Twitter, заблокировал страницу в Instagram. Но скриншоты-то остались. И были размещены на крупном малазийском интернет-форуме. Пользователи возмутились, что мужчина агрессивно высказывался о китайцах, обвиняя их в стремлении быть лидерами. Он называл всю нацию "глупыми поедателями свиней".
Удаление из соцсетей повару не помогло. Знающие люди быстро установили его личность и составили жалобу руководству пятизвёздочного отеля. 25 февраля шеф был уволен. Администрация заведения принесла извинения тем, кто мог пострадать от действий бывшего сотрудника, и пообещала пересмотреть протоколы найма персонала. Журналисты AsiaOne предположили, что уволенный шеф-повар вряд ли сможет получить работу в нормальных ресторанах. Вероятнее всего, он уже попал в чёрные списки работодателей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



119
Источник
Похожие новости
28 февраля 2020, 10:24
"Каждая страна должна быть готова": Глава ВОЗ похвалил Россию за агрессивные меры против коронавируса
27 февраля 2020, 21:24
"Без понуждения": Лукашенко выдвинул свои условия для "реальной интеграции"
28 февраля 2020, 00:39
Самое безопасное место - Антарктида? ВОЗ рассказала о грозящей человечеству пандемии
27 февраля 2020, 18:09
"Невидимые подлодки США резко оказались видимыми": У новейшей субмарины "Колорадо" отвалилось стелс-покрытие
28 февраля 2020, 16:54
"Ожидаем тотальной реакции": Турция обратилась за помощью к альянсу после гибели 33 военных в Сирии
28 февраля 2020, 16:54
"Плевать я хотел на вашу еду": Повар элитного ресторана портил блюда китайцам
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2020, 07:09
"Не удалось сбить российские самолёты": После провокаций Турция предложила ...
28 февраля 2020, 07:09
Лукашенко проговорился зачем ему Союз с Россией (Telegram. Обзор)
28 февраля 2020, 13:39
Турки нанесли новое поражение русским, отобрав ключевой город Идлиба
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прек...
28 февраля 2020, 13:39
Зверство с эвакуацией станет "цветочками": Кровавая бойня развернётся по вс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
22 февраля 2020, 11:09
«Дочери чувствуют себя в безопасности»: эстонка сбежала с детьми в Россию от мужа, которого подозревает в педофилии
25 февраля 2020, 10:54
"Папа и дедушка служили в Советской армии": Певица Maruv матом ответила на критику украинцев из-за 23 Февраля
27 февраля 2020, 14:54
Помпео дали дельный совет: США потребовали вернуть Крым Украине, русские ответили пословицей
26 февраля 2020, 06:24
ЗРПК «Панцирь-С1»: туляки вышли за пределы реальности
21 февраля 2020, 19:09
Россия не повелась на блеф Эрдогана и выпустила "гусей"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.