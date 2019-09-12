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"Плевать она хотела на дипломатию": Пользователей Twitter возмутило признание бывшего постпреда США при ООН о России
12 сентября 2019, 13:24 • 107 • Политика
В Twitter обсуждают признание бывшего постпреда США при ООН Саманты Пауэр, которая в своих мемуарах рассказала, как заблокировала Россию, ослушавшись приказа Вашингтона, потому что в этот день у нее было "такое настроение". Пользователей возмутил такой подход к политике.
Дискуссия развернулась в микроблоге автора @KissZuriSwiss. Она возмутилась признанием Пауэр, назвав ее "тупой и упертой".
"Плевать она хотела на дипломатию и интересы своей страны, поставив личную неприязнь к России выше интересов Америки", - считает @KissZuriSwiss.
В комментариях ее поддержали, отметив, что "политика страдает из-за настроения".
"Надо ее отправить куда-нибудь под Кострому на сельхозработы, пусть с нормальными, душевными людьми пообщается, подъем в 4 утра, коровы, сено. Быстро вылечится", - предложила @rumina_08.
"Они её, что, из могилы выкопали и оживили?" - интересуется @pU7jOwsu5llT2nq.
"Это нормально, это демократия по-американски, так сказать, современная толерантность", - замечает @AlNubSb.
"Ведьма, она и в ООН ведьма", - резюмирует @ASobol6.
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр в своих мемуарах утверждает, что ослушалась указания из Вашингтона, проголосовав в 2016 году против избрания России в Совет по правам человека из-за личного несогласия с политикой Москвы.
По ее словам, это был редкий случай, когда установка от начальства не соответствовала ее личным убеждениям.
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