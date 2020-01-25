"Плевать на все союзы": Лукашенко устроил истерику из-за поставок нефти

Белоруссию "поставили раком" по углеводородам - и никто ей не помог, несмотря на все союзы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеозапись истерики белорусского лидера опубликовал в Twitter медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

"Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы! А мы дрожим, боимся свою страну защитить!" - гневается Лукашенко на видео.

"Как дизель и военно-инженерную технику в Украину гнать, он не боялся - типа, посевная и уборочная, для "братьев", - напоминает в комментариях @Policia55555.

"Ну, это у батьки фишка такая - показывать свою борьбу за независимость Белоруссии. Главное, погромче и пострашнее покричать - народу нравится, как дают люлей чиновникам!" - объясняет @VanoSven.