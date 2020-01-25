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"Плевать на все союзы": Лукашенко устроил истерику из-за поставок нефти
25 января 2020, 03:39 • 206 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страну "поставили раком" по углеводородам и никто на это не посмотрел. Видео истерики белорусского лидера опубликовали в соцсетях.
Белоруссию "поставили раком" по углеводородам - и никто ей не помог, несмотря на все союзы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеозапись истерики белорусского лидера опубликовал в Twitter медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
Напомним, что президент Белоруссии пошёл на конфликт с Россией из-за тарифа на транзит нефти. А когда Кремль не согласился на уступки, Лукашенко попытался найти замену российской нефти, но и тут его ждал полый провал.
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175
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