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"Плевать на все союзы": Лукашенко устроил истерику из-за поставок нефти

25 января 2020, 03:39  •  206 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страну "поставили раком" по углеводородам и никто на это не посмотрел. Видео истерики белорусского лидера опубликовали в соцсетях.
Белоруссию "поставили раком" по углеводородам - и никто ей не помог, несмотря на все союзы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеозапись истерики белорусского лидера опубликовал в Twitter медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
"Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы! А мы дрожим, боимся свою страну защитить!" - гневается Лукашенко на видео.
"Как дизель и военно-инженерную технику в Украину гнать, он не боялся - типа, посевная и уборочная, для "братьев", - напоминает в комментариях @Policia55555.
"Ну, это у батьки фишка такая - показывать свою борьбу за независимость Белоруссии. Главное, погромче и пострашнее покричать - народу нравится, как дают люлей чиновникам!" - объясняет @VanoSven.
Напомним, что президент Белоруссии пошёл на конфликт с Россией из-за тарифа на транзит нефти. А когда Кремль не согласился на уступки, Лукашенко попытался найти замену российской нефти, но и тут его ждал полый провал.
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175

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