Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Небольшой подзатыльник" обеспечил спокойную ночь в Донбассе: "А ...
Киев ждут сюрпризы: освобождением всего Донбасса дело не ограничится – эксперт
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
Главная / Политика

"Плечом к плечу": Пекин заявил о консолидации сил с Москвой в борьбе с двумя вирусами

07 марта 2021, 14:45  •  87 • Политика
Пекин заявил о консолидации сил с Москвой в борьбе с двумя вирусами - речь идёт не только об эпидемии, которая с прошлого года уносит человеческие жизни. По словам министра иностранных дел КНР Вана И, Россия и Китай встали "плечом к плечу" сразу в двух сферах.
Как отметил китайский дипломат, речь идёт в том числе и о вирусе политическом.
"Китай и Россия консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии", - сказал он.
По словам Вана И, обе страны продолжат совместно бороться с любыми попытками фальсифицировать действительность.
"Будем защищать свой суверенитет и политическую стабильность", - подчеркнул он.
Дипломат также добавил, что на сегодняшний день Пекин активно работает над укреплением "всеобъемлющих партнёрских отношений с Москвой".
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о недопустимости вмешательства других государств во внутренние дела России. К последним в Пекине относят и дело Алексея Навального, из-за которого против Москвы были введены новые санкции ЕС и США. "Внешние силы не имеют никакого права вмешиваться", - подчеркнул дипломат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
07 марта 2021, 04:40
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
06 марта 2021, 23:10
Генштаб проиграл войну: Коротченко высказался о беде Армении
07 марта 2021, 02:50
Военкор напомнил лучшую речь Зеленского: "Владимир Владимирович, заберите меня отсюда"
06 марта 2021, 21:20
"Северный поток - 2" - не в европейских интересах: ЕС призвали не быть наивным с Путиным
06 марта 2021, 21:20
"Говорят, Крым можно было защитить…": Экс-глава Рады назвал пять причин потери полуострова
07 марта 2021, 10:10
"От двух до четырёх суток": Польский генерал расписал "план" войны с НАТО за Калининград
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2021, 21:15
"Тик-токарь": первое фото Навального из колонии стало анекдотом
05 марта 2021, 00:25
Шаг до войны в Донбассе – Украина нарывается всерьёз
02 марта 2021, 21:05
Как индийская вакцина покончит с конфликтом в Донбассе
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
04 марта 2021, 06:05
"Терпение лопнуло даже у ОБСЕ": Киев 12 раз спрашивали про Донбасс и ни разу не получили ответа
05 марта 2021, 09:35
Академию президента России захватил Запад
03 марта 2021, 03:30
"Это не проявление отваги": Президент Словакии пошла войной на премьера из-за "Спутник V"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.