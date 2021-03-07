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"Плечом к плечу": Пекин заявил о консолидации сил с Москвой в борьбе с двумя вирусами
07 марта 2021, 14:45 • 87 • Политика
Пекин заявил о консолидации сил с Москвой в борьбе с двумя вирусами - речь идёт не только об эпидемии, которая с прошлого года уносит человеческие жизни. По словам министра иностранных дел КНР Вана И, Россия и Китай встали "плечом к плечу" сразу в двух сферах.
Как отметил китайский дипломат, речь идёт в том числе и о вирусе политическом.
"Китай и Россия консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии", - сказал он.
По словам Вана И, обе страны продолжат совместно бороться с любыми попытками фальсифицировать действительность.
"Будем защищать свой суверенитет и политическую стабильность", - подчеркнул он.
Дипломат также добавил, что на сегодняшний день Пекин активно работает над укреплением "всеобъемлющих партнёрских отношений с Москвой".
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о недопустимости вмешательства других государств во внутренние дела России. К последним в Пекине относят и дело Алексея Навального, из-за которого против Москвы были введены новые санкции ЕС и США. "Внешние силы не имеют никакого права вмешиваться", - подчеркнул дипломат.
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