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"Плавучий Чернобыль": Амбициозный арктический проект России ужаснул Запад

03 июля 2019, 01:24  •  11 • В мире
Ещё несколько лет назад мало кто верил, что такой амбициозный и необычный проект, как плавучая атомная станция, будет когда-нибудь воплощён в жизнь. Но стоило появиться новостям о том, что плавучий атомный энергоблок, созданный в России, отправляется на место "постоянной прописки", как на Западе заявили, что этот "плавучий Чернобыль на льду" невероятно опасен для экологии.
Критики этого проекта кричали на всех углах о бесполезности самой затеи и о её нерентабельности. Тем не менее это произошло: год назад атомный плавучий энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" покинул Балтийский завод в Санкт-Петербурге, где его сооружением специалисты занимались с 2009 года, и был отбуксирован в Мурманск.
Теперь же настало время отправить ПЭБ на место его "постоянной прописки" - в небольшой город Певек на Чукотке. И это событие внесло смятение в ряды нуклеофобов Запада. И не только их, конечно.
Освоение Арктики, которым активно занимается Россия, в последнее время вызывает всё больше опасений геополитического характера. А уж после новостей о том, что плавучий атомный энергоблок собираются отправить в отдалённый арктический район, заставило западных глашатаев вскричать об "опасности", которой ПЭБ может якобы подвергнуть экологию Арктического региона.
По словам Алекса Луббена, автора статьи, опубликованной в американском издании Vice, западные критики проекта уже назвали его "плавучим Чернобылем", намекая на крупную аварию, случившуюся на советской атомной электростанции в 1986 году.
Добавим, очень "кстати" британские и американские кинематографисты показали западному зрителю и свой очередной "шедевр" под одноименным названием, в котором старательно объяснили "между строк", почему сегодняшней России, наследнице СССР, "нельзя доверять" строить такие потенциально опасные объекты.
И вот уже некоторые эксперты в области атомной энергии заговорили о том, что новая российская АЭС "не обладает всеми параметрами безопасности" из-за того, что она плавучая. Подпели и деятели из организации "Гринпис", которые окрестили ПЭБ "Чернобылем на льду".
Однако атомная электростанция на воде - по сути, не такая уж и новинка, отмечает Алекс Луббен: атомные реакторы давно уже стоят как на кораблях, так и на подводных лодках. И их уже подключали к электросетям на суше, благодаря чему даже крупные населённые пункты были обеспечены электроэнергией.
Конечно, последняя ядерная катастрофа в Фукусиме, произошедшая всего восемь лет назад, ещё не стёрлась из памяти. Однако российские учёные и разработчики, создавшие ПЭБ "Академик Ломоносов", заявили, что полностью усвоили уроки японской трагедии.
"Эта платформа не оторвётся от швартовых даже в условиях цунами в 9 баллов", - заявил Дмитрий Алексеенко, заместитель директора Балтийского завода.
Но скептиков это заявление не смогло убедить. В докладе, который был подготовлен экспертами организации Bellona, ведущей наблюдение за атомными проектами, воплощаемыми в мире, утверждается:
"Если по этой плавучей станции ударит цунами, её может вынеси на берег вблизи населённых пунктов, и никаких надёжных способов предотвратить расплавление реактора в этом случае не будет".
В своей статье Луббен пишет, что для президента России эта плавучая атомная станция - "знак доллара", поскольку она должна будет обеспечить самые амбициозные российские арктические проекты. И главный среди них - это добыча полезных ископаемых, в частности нефти, запасы которой в Сибири, как рассказывается CNN, "начинают уже истощаться".
ПЭМ "Академик Ломоносов", продолжает автор материала, - это ключевое звено в планах России по экономическому развитию Арктического региона по добыче нефти и газа. Кроме того, для некоторых отдалённых территорий России эта станция станет новым источником электроэнергии, придя на смену устаревшим Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.
Арктика сегодня - это не только место столкновения геополитических интересов разных стран, и в первую очередь США и России. Все более пристально присматривается к региону и большой бизнес. Благодаря развитию навигации, сюда многих привлекают и чисто коммерческие интересы. Поэтому всё, чем занимается Россия в этом регионе, находится под пристальным вниманием её соперников.

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