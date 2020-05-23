"Платят за любой чих и царапину": Политолог развенчал миф об американской мечте

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак поделился с Nation News мнением по поводу экономической ситуации в США на фоне сообщений о резком росте безработицы в стране.

Ранее руководитель Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Джером Пауэлл сообщил, что безработица по результатам второго квартала этого года может взлететь до 25%, а ВВП, наоборот, - рухнуть до 20%.

Данный прогноз в полтора раза более пессимистичный, нежели оценки американского Минтруда ещё в апреле.

Политолог считает, что кризис, конечно, больно ударит по простым жителям Штатов. Он заметил, что почему-то принято считать, что в США люди живут значительно лучше, нежели, например, в России, между тем это далеко не совсем так.

Синельников-Оришак подтвердил, что зарплаты у американцев в среднем действительно больше, однако они при этом внутри конфигурации экономики США фактически являются кредитными рабами банков. Ситуацию дополнительно усугубляют медицинские страховки.