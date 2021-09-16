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"Платите честную долю": Байден воззвал к совести "обнаглевших" богачей

16 сентября 2021, 23:25  •  56 • Политика
Президент США Джо Байден воззвал к совести "обнаглевших" богачей, которые недоплачивают государству миллиарды долларов. "Платите честную долю", - потребовал американский лидер.
Об этом Байден заявил в своём обращении к американцам. Он отметил, что богатые американцы и большие корпорации должны платить честные налоги, как это делает средний класс. На деле же они уклоняются от уплаты около 160 млрд долларов каждый год.
Я не собираюсь никого наказывать, я капиталист. Всё, о чём я прошу: платите честную долю, как делают люди среднего класса. Но сейчас этого не происходит,
- отметил президент.
По словам Байдена, регулирующие органы зачастую не знают, сколько на самом деле зарабатывают те или иные налоговые резиденты.
Ранее сообщалось, что хозяин Белого дома намерен повысить корпоративный налог и налог на доход с прироста капитала - до 28% и до 39,6% соответственно.
Отметим, что налоговой реформой в своё время занимался и предшественник Байдена - Дональд Трамп. Ещё до своего избрания он обещал повысить налоги для богатых.

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