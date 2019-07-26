"Платить нам должны русские": В Чехии историк разоблачил алчную "узницу ГУЛАГа"

Вера Соснарова – известная в Чехии "жертва ГУЛАГа". Женщина много лет рассказывала ужасы о сталинских лагерях, где якобы была узницей – людей там сжигали живьем, их ели хищные рыси, насиловали охранники… На книгах и другой продукции 88-летняя уроженка чешского города Брно зарабатывала деньги.

Рассказывала, что была арестована в 1945 году и провела в ГУЛАГе 19 лет, оказавшись там в 14. Но летом этого года рассказанные ею сведения взялся проверять Адам Градилек из Института по изучению тоталитарных режимов.

В итоге Градилек, глава проекта "Граждане Чехословакии в ГУЛАГе", пришел к выводу – Соснарова лжет. Он выяснил, что ее мать была рождена в России, после Гражданской войны уехала в Чехословакию с солдатом Чехословацкого корпуса.

Вера говорила, что арестовали ее и родных за "принадлежность к Белому движению". По версии историка, семья была вынуждена бежать в СССР вполне добровольно. Мать Веры во время фашистской оккупации избавилась от своих соседей при помощи доноса в гестапо.

После войны это обстоятельство всплыло и семейству пришлось срочно переезжать – чехи не простили бы предательства. В архивах силовых ведомств не сохранилось данных о пребывании Веры в ГУЛАГе – Градилек говорит, что их и не было.

Зато данные на Соснарову нашлись уже в гражданских архивах. Согласно им, в Советском Союзе она окончила школу, работала на уральском металлургическом комбинате, с 1947 года и вплоть до возвращения в Чехословакию была сотрудницей Нижнетагильского котельно-радиаторного завода.

Объясняется превращение ее в "жертву режима" просто, пишет АиФ. В 2002 году парламент Чехии решил выдавать всем жертвам ГУЛАГа из числа сограждан компенсацию в размере 12 тысяч крон за каждый месяц лишения свободы.

Вскоре за крупной выплатой явилась и Соснарова с ее "19 годами заключения". Но на запросы чешского управления соцобеспечения пришли ответы – узницей ГУЛАГа Вера не была. Тогда предприимчивая старуха принялась выступать в СМИ с рассказами о перенесенных зверствах режима.

"Почему это чешские власти должны мне выплачивать компенсацию? Ведь это не чехи нас выслали: нас забрали русские, и платить нам должны русские, а не наши власти!", - заявляла Соснарова. И даже после ее разоблачения у женщины нашлись сторонники, которые не поверили в расследование историка.