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"Платить нам должны русские": В Чехии историк разоблачил алчную "узницу ГУЛАГа"
26 июля 2019, 05:09 • 86 • Политика
В Чехии историк Адам Градилек разоблачил алчную "узницу ГУЛАГа" Веру Соснарову. По его версии, женщина много лет выдавала себя за жертву сталинского режима, на деле ею не являясь. При этом она заявляла: "Платить нам должны русские".
Вера Соснарова – известная в Чехии "жертва ГУЛАГа". Женщина много лет рассказывала ужасы о сталинских лагерях, где якобы была узницей – людей там сжигали живьем, их ели хищные рыси, насиловали охранники… На книгах и другой продукции 88-летняя уроженка чешского города Брно зарабатывала деньги.
Рассказывала, что была арестована в 1945 году и провела в ГУЛАГе 19 лет, оказавшись там в 14. Но летом этого года рассказанные ею сведения взялся проверять Адам Градилек из Института по изучению тоталитарных режимов.
В итоге Градилек, глава проекта "Граждане Чехословакии в ГУЛАГе", пришел к выводу – Соснарова лжет. Он выяснил, что ее мать была рождена в России, после Гражданской войны уехала в Чехословакию с солдатом Чехословацкого корпуса.
Вера говорила, что арестовали ее и родных за "принадлежность к Белому движению". По версии историка, семья была вынуждена бежать в СССР вполне добровольно. Мать Веры во время фашистской оккупации избавилась от своих соседей при помощи доноса в гестапо.
После войны это обстоятельство всплыло и семейству пришлось срочно переезжать – чехи не простили бы предательства. В архивах силовых ведомств не сохранилось данных о пребывании Веры в ГУЛАГе – Градилек говорит, что их и не было.
Зато данные на Соснарову нашлись уже в гражданских архивах. Согласно им, в Советском Союзе она окончила школу, работала на уральском металлургическом комбинате, с 1947 года и вплоть до возвращения в Чехословакию была сотрудницей Нижнетагильского котельно-радиаторного завода.
Объясняется превращение ее в "жертву режима" просто, пишет АиФ. В 2002 году парламент Чехии решил выдавать всем жертвам ГУЛАГа из числа сограждан компенсацию в размере 12 тысяч крон за каждый месяц лишения свободы.
Вскоре за крупной выплатой явилась и Соснарова с ее "19 годами заключения". Но на запросы чешского управления соцобеспечения пришли ответы – узницей ГУЛАГа Вера не была. Тогда предприимчивая старуха принялась выступать в СМИ с рассказами о перенесенных зверствах режима.
"Почему это чешские власти должны мне выплачивать компенсацию? Ведь это не чехи нас выслали: нас забрали русские, и платить нам должны русские, а не наши власти!", - заявляла Соснарова. И даже после ее разоблачения у женщины нашлись сторонники, которые не поверили в расследование историка.
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