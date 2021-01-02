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"Плата за глупость": В Литве депутат решил заработать на "антиковидной" воде

02 января 2021, 22:50  •  82 • Политика
Депутат Европарламента от Литвы Виктор Успасских решил заработать на пандемии, начав продавать "антиковидную" воду. Парламентарий заявил, что вода заряжена "энергетическим кодом" вируса и таким образом может уничтожить 6 разновидностей COVID. Журналисты и коллеги Успасских разоблачили мужчину, выяснив, что он продаёт простую воду под видом "лекарства". Многие призывают политика сложить свои полномочия.
Виктор Успасских, возглавляющий литовскую Партию труда, оказался в центре скандала после того, как начал продавать "антиковидную" воду. Он выступил в эфире одной из передач на местном ТВ, а также выложил пост в своём Facebook, отметив, что его команда "получила энергетический код вируса COVID-19 у китайцев и разработала программу его уничтожения".
"Мы создали аппарат, который структурирует воду методом Масару Эмото. Эта вода создаёт клеточный иммунитет и готовит организм к борьбе с COVID-19. Уже сейчас эта вода заряжена на преодоление 6 разновидностей коронавируса", - цитирует его местный портал Delfi.
При этом никаких научных подтверждений лечебных свойств воды не было предъявлено. В результате Успасских подвергся насмешкам и критике со стороны коллег, а также общества и СМИ. Более того, после того как он заявил, что "чудодейственную" воду можно купить у дистрибьюторов по всей Литве, один из членов его партии, Антанас Гуога, призвал его сложить полномочия.
"Кто-нибудь должен уже прервать молчание и четко сказать, что так нельзя, что существует ответственность перед людьми, что наша партия не будет заниматься шарлатанством", - цитирует его местное польскоязычное издание Kurier Wilenski.
В свою очередь политик Литовского союза крестьян и зелёных Каролина Штелмокайте заявила, что вода, которую продаёт Успасских, добывается в Рокишкисе - городе на северо-востоке Литвы. И если Партия труда предлагает её по цене 0,5 л за 1,5 евро, то в магазинах она стоит 0,36 евро. Иными словами - в пять раз дешевле.
"Я считаю, что это плата за глупость. Если хотите купить эту воду дешевле, после карантина поезжайте в Рокишкис и купите по доступной цене", - цитирует Штелмокайте портал Delfi. Более того, политик утверждает, что "антиковидная вода" связана с семейным бизнесом евродепутата.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните уже высказалась по поводу скандала: "Вода дорогая, как мы видим, поэтому человек пытается воспользоваться случаем и заработать. Насколько это морально, наверное, должны оценивать избиратели".

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