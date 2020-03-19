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"Планы сорваны": Рожин заявил об "обнулении" "Defender Europe 2020"

19 марта 2020, 14:35  •  29 • В мире
Коронавирус внёс свои коррективы в проведение разрекламированных широкомасштабных военных учений "Defender Europe 2020". "Первоначальные планы уже сорваны", - уверен Борис Рожин.
Пентагону после введения в США режима ЧС пришлось на время остановить процесс переброски новых частей американских войск в Европу. Поэтому учения не смогут пройти по ранее расписанному плану и масштабу. Об этом в беседе с ИА "Аналитическая служба Донбасса" сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
"Полный отказ от проведения учений вряд ли произойдёт, но закрытие границ приведёт к затруднению логистики и переброски тех частей и техники, которая уже была развернута в Европе в интересах проведения учений", - считает эксперт.
Хотя военным и могут предоставить некоторые послабления в режиме закрытия границ, но чем больше заболевших будет выявлено внутри стран Евросоюза, тем серьёзнее станут относиться к вопросам экстерриториальности контингентов НАТО, которые перебрасывают на учения. К тому же в создавшейся ситуации европейцы не будут реагировать так же, как прежде, на мифы о "русской угрозе", ведь пандемия коронавируса более реальна, отметил Рожин.
Тем не менее не стоит рассчитывать на то, что распространение коронавируса снизит "градус антироссийской пропаганды", продолжил эксперт. Напротив, он даже может ещё и возрасти ради того, чтобы чем-то заместить сорванные планы по проведению манёвров.
"Помимо рутинных кампаний, связанных с Крымом, Донбассом, Сирией, Ираном, санкциями за торговлю оружием и т. д., наверняка будут новые вбросы про малайзийский Boeing, "русских шпионов" и т. д. Стратегическая цель США не изменилась, и коронавирус тут мало на что может повлиять", - уверен Борис Рожин.

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