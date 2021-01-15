"Планы диктатора" против "бывших силовиков": Белоруссию испугали "сенсационной" аудиозаписью

"Белорусские власти запланировали создать концлагеря для протестующих", "Бывшие силовики Беларуси выложили запись с замминистра МВД. В ней говорится об убийстве протестующего...", "Планы диктатора по превращению Беларуси в ещё одну "Северную Корею" узнали из аудиозаписи". Согласитесь, звучит устрашающе? Что скрывается за подобными жёсткими заголовками? Всего лишь три публикации в средствах массовой информации, одна аудиозапись, где невозможно с точностью говорить о том, кто именно выступает, и "сенсационные" детали в телеграм-каналах.

Скажете, не густо? Однако этого набора хватило, чтобы удивительным образом новости о диктате в Белоруссии закрепились в топе новостей российского сегмента "Яндекса".

Ни одного официального подтверждения сказанному в материалах нет. Напомним, ситуация в Белоруссии постепенно стабилизируется, а обострения начинаются именно с телеграм-каналов и социальных сетей. Такова специфика этой "революции", которую начали в Польше. Напомним, главным рупором протестных событий стал телеграм-канал Nexta. Однако в течение нескольких месяцев доверие к каналу падало на фоне неоправданных провокаций, где жертвами становились люди. Кроме того, выяснилось, что авторов канала вообще нет в Белоруссии. Они руководили протестами из Польши.

Вероятно, из-за падения доверия запись появилась в телеграм-канале BYPOL.