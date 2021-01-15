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"Планы диктатора" против "бывших силовиков": Белоруссию испугали "сенсационной" аудиозаписью
15 января 2021, 20:40 • 35 • Политика
Как только ситуация в Белоруссии начала стабилизироваться, появились свежие "сенсационные" записи, проверить которые или сложно, или даже невозможно. Однако рисунок будущих протестов уже просматривается, где "планы диктатора" противопоставляются "бывшим силовикам". Жертвами же наверняка захотят сделать простых белорусов.
"Белорусские власти запланировали создать концлагеря для протестующих", "Бывшие силовики Беларуси выложили запись с замминистра МВД. В ней говорится об убийстве протестующего...", "Планы диктатора по превращению Беларуси в ещё одну "Северную Корею" узнали из аудиозаписи". Согласитесь, звучит устрашающе? Что скрывается за подобными жёсткими заголовками? Всего лишь три публикации в средствах массовой информации, одна аудиозапись, где невозможно с точностью говорить о том, кто именно выступает, и "сенсационные" детали в телеграм-каналах.
Скажете, не густо? Однако этого набора хватило, чтобы удивительным образом новости о диктате в Белоруссии закрепились в топе новостей российского сегмента "Яндекса".
Ни одного официального подтверждения сказанному в материалах нет. Напомним, ситуация в Белоруссии постепенно стабилизируется, а обострения начинаются именно с телеграм-каналов и социальных сетей. Такова специфика этой "революции", которую начали в Польше. Напомним, главным рупором протестных событий стал телеграм-канал Nexta. Однако в течение нескольких месяцев доверие к каналу падало на фоне неоправданных провокаций, где жертвами становились люди. Кроме того, выяснилось, что авторов канала вообще нет в Белоруссии. Они руководили протестами из Польши.
Вероятно, из-за падения доверия запись появилась в телеграм-канале BYPOL.
Фото: yandex.ru/news.
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