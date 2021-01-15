Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Главная / Политика

"Планы диктатора" против "бывших силовиков": Белоруссию испугали "сенсационной" аудиозаписью

15 января 2021, 20:40  •  35 • Политика
Как только ситуация в Белоруссии начала стабилизироваться, появились свежие "сенсационные" записи, проверить которые или сложно, или даже невозможно. Однако рисунок будущих протестов уже просматривается, где "планы диктатора" противопоставляются "бывшим силовикам". Жертвами же наверняка захотят сделать простых белорусов.
"Белорусские власти запланировали создать концлагеря для протестующих", "Бывшие силовики Беларуси выложили запись с замминистра МВД. В ней говорится об убийстве протестующего...", "Планы диктатора по превращению Беларуси в ещё одну "Северную Корею" узнали из аудиозаписи". Согласитесь, звучит устрашающе? Что скрывается за подобными жёсткими заголовками? Всего лишь три публикации в средствах массовой информации, одна аудиозапись, где невозможно с точностью говорить о том, кто именно выступает, и "сенсационные" детали в телеграм-каналах.
Скажете, не густо? Однако этого набора хватило, чтобы удивительным образом новости о диктате в Белоруссии закрепились в топе новостей российского сегмента "Яндекса".
Ни одного официального подтверждения сказанному в материалах нет. Напомним, ситуация в Белоруссии постепенно стабилизируется, а обострения начинаются именно с телеграм-каналов и социальных сетей. Такова специфика этой "революции", которую начали в Польше. Напомним, главным рупором протестных событий стал телеграм-канал Nexta. Однако в течение нескольких месяцев доверие к каналу падало на фоне неоправданных провокаций, где жертвами становились люди. Кроме того, выяснилось, что авторов канала вообще нет в Белоруссии. Они руководили протестами из Польши.
Вероятно, из-за падения доверия запись появилась в телеграм-канале BYPOL.
Фото: yandex.ru/news.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
15 января 2021, 11:30
Данные разведки США о крушении МН17 в Донбассе могут обнародовать
15 января 2021, 04:10
Кедми объяснил, чем Россия так сильно мешает США. Всё дело в любимом способе решения проблем
15 января 2021, 13:20
"Обобрать и обворовать" Крым: "Компромисс" Кравчука депутат разбил двумя фактами о полуострове
15 января 2021, 00:30
Появились слухи об отставке Набиуллиной
15 января 2021, 15:10
"Алёша, забудьте российские аэропорты": Жириновский раскрыл Навальному его будущее
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 января 2021, 00:30
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соскин
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
15 января 2021, 00:30
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Киеве п...
15 января 2021, 00:30
США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»
15 января 2021, 09:40
Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадачены
10 января 2021, 04:05
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой манёвр
09 января 2021, 10:40
С-300 уничтожил израильский беспилотник - сначала радар, затем и систему: Написанному верить?
10 января 2021, 15:05
В Эстонии заговорили о присоединении к России: Премьер стал спешно цитировать Конституцию
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
15 января 2021, 00:30
США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»
13 января 2021, 21:55
ВСУшники, пройдя подготовку в США, увольняются из армии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.