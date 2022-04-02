"Планируются ещё диверсии": В России оценили реакцию Запада после удара ВСУ под Белгородом

После обстрела ВСУ нефтебазы под Белгородом с похожими заявлениями выступили британская Daily Mail и секретарь СНБО Украины Данилов.

Журналистка Юлия Витязева обратила внимание, что ситуация с ударом вертолетами ВСУ по нефтебазе в Белгороде уже отрабатывается в информационном поле марионетками стран Запада.

Как сообщал Царьград, Минобороны России прокомментировало ЧП на нефтехранилище под Белгородом.

Глава СНБО Данилов намекнул, что утренний инцидент в Белгороде могло быть совершен "россиянами, недовольными войной", и заявил, что подобные инциденты, вероятно, повторятся: "Общество Российской Федерации начинает что-то понимать"

- сообщила журналистка.

По словам Витязевой, "туповатый Данилов тупо озвучил полученную методичку, которая должна добавить красок в картину "Путин не контролирует ситуацию", которую британская разведка и Байден начали рисовать ещё вчера. Видимо, планируются ещё диверсии, которые будут приписывать мифическим "антипутинским партизанам". Так что не теряем бдительности.

Также стало известно, что "достопочтенная" и самая "правдивая" Daily Mail в статье утверждает, что ЧП на нефтебазе под Белгородом - это "Россия сама себя атаковала "под ложным флагом", обвинив Украину, ради эскалации военных действий. А Запад, мол, предупреждал...". Об этом сообщают авторы канала Прямая речь.Украина.

В статье британского издания также утверждается, что сбежавший из России от расследований хищений политик Илья Пономарев заявил, что "Кремль готовит волну нападений на свои собственные города в рамках операции под фальшивым флагом во главе с ФСБ", чтобы обвинить Украину и "оправдать всеобщую мобилизацию войск". По его словам, якобы Россия "готовится нанести удар по своим собственным химическим и оружейным заводам в результате нападений, в результате которых могут погибнуть мирные жители".

Британская болтушка не хочет вспомнить, что Пономарев сбежал на Украину от уголовного преследования и обвинений в мошенничестве? Какие "источники", такие и новости

- отметили авторы канала.