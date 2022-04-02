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"Планируются ещё диверсии": В России оценили реакцию Запада после удара ВСУ под Белгородом
02 апреля 2022, 01:00 • 62 • Политика
После обстрела ВСУ нефтебазы под Белгородом с похожими заявлениями выступили британская Daily Mail и секретарь СНБО Украины Данилов.
Журналистка Юлия Витязева обратила внимание, что ситуация с ударом вертолетами ВСУ по нефтебазе в Белгороде уже отрабатывается в информационном поле марионетками стран Запада.
Как сообщал Царьград, Минобороны России прокомментировало ЧП на нефтехранилище под Белгородом.
- сообщила журналистка.
По словам Витязевой, "туповатый Данилов тупо озвучил полученную методичку, которая должна добавить красок в картину "Путин не контролирует ситуацию", которую британская разведка и Байден начали рисовать ещё вчера. Видимо, планируются ещё диверсии, которые будут приписывать мифическим "антипутинским партизанам". Так что не теряем бдительности.
Также стало известно, что "достопочтенная" и самая "правдивая" Daily Mail в статье утверждает, что ЧП на нефтебазе под Белгородом - это "Россия сама себя атаковала "под ложным флагом", обвинив Украину, ради эскалации военных действий. А Запад, мол, предупреждал...". Об этом сообщают авторы канала Прямая речь.Украина.
В статье британского издания также утверждается, что сбежавший из России от расследований хищений политик Илья Пономарев заявил, что "Кремль готовит волну нападений на свои собственные города в рамках операции под фальшивым флагом во главе с ФСБ", чтобы обвинить Украину и "оправдать всеобщую мобилизацию войск". По его словам, якобы Россия "готовится нанести удар по своим собственным химическим и оружейным заводам в результате нападений, в результате которых могут погибнуть мирные жители".
- отметили авторы канала.
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