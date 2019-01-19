"Планета просто расколется пополам": В Сети оценили, чем обернётся новая стратегия ПРО США

Новая стратегия ПРО, опубликованная недавно Пентагоном, продолжает оставаться темой для аналитики и обсуждений. В то время как эксперты американского популярного журнала сомневаются в том, что новейшая американская противоракета сможет остановить современные МБР, обычные комментаторы видят в действиях Вашингтона попытку "расколоть планету пополам".

Представленная на прошлой неделе новая стратегия ПРО США, которая, по словам Трампа, "позволит Штатам защитить каждый город на своей территории" от всех видов ракет, продолжает вызывать споры.

Вот что об этом, к примеру, говорят американские военные аналитики. "Новая доктрина США только развяжет руки России". При этом, оценивая возможности новейшей противоракетной системы SM-3 Blосk IIA, они отмечают, что её скорости не хватит для того, чтоб остановить более быструю российскую межконтинентальную крылатую ракету "Авангард". Дело в том, что американский "перехватчик" как минимум в два раза медленнее МБР России.

"Если США стремятся реализовать свои планы в рамках новой стратегии ПРО по увеличению численности военной техники как на земле, так и в море, у РФ будут развязаны руки", - пишут эксперты в материале, опубликованном в военном журнале The National Interest.

Со своей стороны, Россия предостерегает США от попытки развязать "звёздные войны". В МИД РФ заявили, что новая доктрина "вызывает серьёзную обеспокоенность в России, так как в очередной раз демонстрирует стремление Вашингтона обеспечить себе безраздельное военное господство в мире".

Комментаторы в Сети высказывают опасения, что американская стратегия ПРО может "просто расколоть планету пополам ядерным ударом". Некоторые пользователи считают, что и нам пора изменить свою стратегию в этом отношении.

"Какие диалоги, к чему призывать? Стоит поменять просто нашу стратегию на превентивный ядерный удар на наше усмотрение, и пусть воюют себе дальше в космосе и где хотят", - пишет один из комментаторов.

Другой отметил: "Забавно слушать про их "звёздные войны" на советских движках РД-180. Причём в прошлом году был рекорд: США их купили на 20 млрд рублей".