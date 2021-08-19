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"Плана просто уйти не было": Экс-министр обороны США рассказал об "уловке" с талибами*

19 августа 2021, 10:30  •  357 • Политика
Бывший министр обороны США Кристофер Миллер рассказал об "уловке" с талибами, которую планировалось провернуть в Афганистане. "Плана просто уйти не было", - объяснил он.
По словам экс-министра, обещание на тот момент действующего президента США Дональда Трампа уйти из Афганистана на самом деле было уловкой. По его словам, это была игра и переговорная тактика.
Он уточнил, что в действительности Трамп намеревался убедить Ашрафа Гани оставить пост президента Афганистана или же согласиться на договорённости о разделении власти с талибами. Часть ВС США должна была остаться в Афганистане для осуществления контртеррористической деятельности.
"Это не была безоговорочная капитуляция", - подчеркнул Миллер.
По его словам, американцы собирались надавить на Гани, чтобы он пошёл н сделку с талибами.
"Это было бы неприятно. Это не было бы здорово", - сказал он, объяснив, что при этом плана "просто уйти" не было.
"Там было бы новое правительство. "Талибан"* уже не существовал бы как независимая организация", - добавил он, отметив, что в этом случае "сделка с талибами была бы недействительна".
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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