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"План Третьей мировой войны Путина раскрыт!": Экс-глава Минобороны Британии выдал "сенсацию"

17 июля 2020, 21:00  •  61 • Политика
Бывший министр обороны Британии дал интервью, в котором раскрыл план президента России Владимира Путина по началу Третьей мировой войны. "Лондону угрожает нападение после российско-китайской сделки", - пишут британские СМИ.
Президент России Владимир Путин планирует начало Третьей мировой войны, и Лондон под угрозой нападения после российско-китайской сделки. Об этом пишет британское издание Express.co.uk со ссылкой на бывшего министра обороны Британии Тобиаса Эллвуда.
По его словам, Россия и Китай ещё в 2013 году стали партнёрами в проекте "Один пояс и один путь", который предполагает объединение проектов "Экономического пояса Шёлкового пути" и "Морского Шёлкового пути XXI века". Однако, по мнению экс-министра обороны, этот проект угрожает безопасности всего западного мира. И отсутствие критики Китая со стороны России это якобы только подтверждает.
Мы должны восстановить отношения с Соединёнными Штатами, освободить их, чтобы они играли более важную роль на международной арене, - призвал Тобиас Эллвуд.
По его словам, западный мир слишком слаб, а Китай, наоборот, набирает силу и собирает союзников в виде России и Ирана. Экс-министр призвал "дать миру альтернативу", пока не поздно.

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