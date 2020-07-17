"План Третьей мировой войны Путина раскрыт!": Экс-глава Минобороны Британии выдал "сенсацию"

Президент России Владимир Путин планирует начало Третьей мировой войны, и Лондон под угрозой нападения после российско-китайской сделки. Об этом пишет британское издание Express.co.uk со ссылкой на бывшего министра обороны Британии Тобиаса Эллвуда.

По его словам, Россия и Китай ещё в 2013 году стали партнёрами в проекте "Один пояс и один путь", который предполагает объединение проектов "Экономического пояса Шёлкового пути" и "Морского Шёлкового пути XXI века". Однако, по мнению экс-министра обороны, этот проект угрожает безопасности всего западного мира. И отсутствие критики Китая со стороны России это якобы только подтверждает.

Мы должны восстановить отношения с Соединёнными Штатами, освободить их, чтобы они играли более важную роль на международной арене, - призвал Тобиас Эллвуд.

По его словам, западный мир слишком слаб, а Китай, наоборот, набирает силу и собирает союзников в виде России и Ирана. Экс-министр призвал "дать миру альтернативу", пока не поздно.