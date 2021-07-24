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"План спасения" украинской ГТС подорвал один вопрос: Ответа нет

24 июля 2021, 11:10  •  426 • Политика
"План спасения" украинской газотранспортной системы, озвученный депутатом Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Юрием Камельчуком, подорвал всего один вопрос. Ответа на него не нашлось.
В эфире украинского телеканала "НАШ" депутат напомнил о том, что украинская ГТС погибнет без транспортировки достаточных объёмов топлива. Чтобы этого не произошло, по его словам, Украине нужно стать "газовым хабом" для Европы, используя другие газопроводы.
"Например, турецкий (поставляя. - Ред.) газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ кораблями, например, из Катара", - сказал он.
При этом депутат запнулся после одного вопроса: что же сделано на сегодняшний день для реализации такого сценария? Ответа на этот вопрос он не нашёл.

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