"План спасения" украинской ГТС подорвал один вопрос: Ответа нет

"План спасения" украинской газотранспортной системы, озвученный депутатом Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Юрием Камельчуком, подорвал всего один вопрос. Ответа на него не нашлось.

В эфире украинского телеканала "НАШ" депутат напомнил о том, что украинская ГТС погибнет без транспортировки достаточных объёмов топлива. Чтобы этого не произошло, по его словам, Украине нужно стать "газовым хабом" для Европы, используя другие газопроводы.

"Например, турецкий (поставляя. - Ред.) газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ кораблями, например, из Катара", - сказал он.

При этом депутат запнулся после одного вопроса: что же сделано на сегодняшний день для реализации такого сценария? Ответа на этот вопрос он не нашёл.