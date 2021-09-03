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"План Путина сорван": Комаров о провале Силуанова

03 сентября 2021, 19:10  •  251 • Политика
Никита Комаров рассказал о провале Антона Силуанова. Так, несмотря на поручение президента, Минфин так и не смог сократить отток капитала из России: "План Путина сорван".
В марте прошлого года президент Владимир Путин объявил о начале процесса по деофшоризации экономики, напомнил ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".
Глава государства поручил министру финансов Антону Силуанову расторгнуть или пересмотреть условия соглашений об избежании двойного налогообложения с наиболее популярными офшорами, чтобы перекрыть отток капитала.
К сожалению, спустя полтора года можно констатировать: план Путина сорван, цель не достигнута, - резюмировал ведущий "Первого русского".
За период с 2011 по 2020 год накопленный объём оттока капитала из России составил более 587 миллиардов долларов. Эти колоссальные средства фактически вывели из экономики страны, в то время как они могли обеспечить её развитие.
Минфин так и не смог сломить тенденцию, несмотря на распоряжение президента. Силуанов, по сути, свёл к нулю и все остальные меры, предпринятые под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.
Так, в 2020-м пересмотрели договорённости по избежанию двойного налогового обложения с Мальтой, Люксембургом и Кипром. Эти страны пошли навстречу и подняли ставку налога на дивиденды до русского показателя в 15%.
Однако ведомству Силуанова удалось продвинуть условие. По нему публичные корпорации, акции которых торгуются на бирже, будут и дальше иметь возможность выводить средства по льготной ставке 5%.

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