"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального на тормозах - Лурье

По мнению Лурье, вся история с отравлением Алексея Навального - это составленный самим же блогером план, с которым ему могли помогать его же кураторы, выдавшие "методичку". Но этот план "провалился", и теперь дело пытаются спустить на тормозах.

"Ведь смотрите, они даже не понимали, из чего что складывать. Была эта совершенно бредовая история с бутылочкой. Но это даже физически невозможно, чтобы "Новичок" не повредил никого вокруг. В Солсбери сожгли дом, кота уничтожили, полностью были экипированы полицейские... Тут же на уровне бреда. "Новичок" или есть, или его нет. Вариант "немножко "Новичка", или "Новичок-лайт" - такого не может быть. Это смертельное отравляющее боевое вещество. Оно или есть, или нет. Если "Новичок" был на бутылке, то должен был весь самолёт в "Шарите", в соседних палатах лежать", - высказался Лурье.

Он напомнил, как Навальный так же уверенно, как и о плане своего убийства, рассказывал, что Дмитрий Медведев получил миллиарды от Алишера Усманова.

"Потом выяснилось, что этого не было. Он много о чём уверенно рассказывает. Сейчас они пытаются выйти из сложной ситуации. Получается, они готовы всех считать идиотами. То есть боевое отравляющее вещество попало только к нему, все остальные живы-здоровы, вещи у него не фонят, он прошёл через все контроли аэропортов. Что же это за боевое отравляющее вещество, которое действует персонально на одного человека и через определённый промежуток времени? Это полный обман, это блеф. Даже западные лидеры уже прекращают эту историю, потому что понимают - будет тупик", - пояснил Лурье.

Журналист уверен, что теперь Навальный, поднабрав "веса" - его же принимала сама Ангела Меркель, вернётся в Россию, где продолжит зарабатывать деньги, а на Западе он, по большому счёту, никому больше не нужен.

"Дадут ему грант какой-то, напишет он книжку о том, как его отравили, получит он сумму, а для него это не сумма, это всё ерунда. Он здесь привык миллионами долларов ворочать. Естественно, он вернётся к деньгам, однозначно вернётся к деньгам, потому что он больше никому не нужен. Его поддержат донатчики, и всё, поскольку он там страдает, он там лечится", - заявил Лурье.

Собеседник "Первого русского" подчеркнул, что и своим кураторам Навальный нужен, только находясь в России, где его пальцем никто не тронет на самом деле, если это не будет вписываться в план Запада.

"Вот его могут похоронить легко, только чтобы списать это на Россию. Это, по сути, я думаю, и было сделано. И он это отлично понимает, он это идеально понимает, он далеко не глуп. Он отлично понимает, что он пешка в жесточайшей страшной игре, и по одному щелчку его просто уничтожат, как уничтожили Литвиненко, как уничтожили других", - заключил Лурье.