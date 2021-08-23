"План по "успокоению": Жириновский нашёл компромисс между Донбассом и Западной Украиной

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский нашёл компромисс между желанием Донбасса быть ближе к России и желанием Западной Украины войти в ЕС и НАТО. Он предложил "план по "успокоению" Украины".

Политик предложил простое решение - разделить Украину на Восток и Запад. Существуя по отдельности, эти регионы, которые имеют диаметрально разные политические взгляды, смогут реализовать свои желания без какого-либо сопротивления со стороны оппонентов. Условная Галиция сможет войти в Евросоюз и НАТО, как того хочет Западная Украина и поддерживающий её Киев. А Малороссия - присоединиться к России.

При этом под Малороссией Жириновский подразумевает не только Донбасс, но также Киевскую, Харьковскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Тираспольскую, Винницкую, Сумскую и Черниговскую области, где проживает около 25 млн человек.

Вопрос по этой же схеме нужно закрыть сегодня. Русофобы – в Галицию, а русские останутся жить на русских землях, в составе России. Можно назвать новый регион Малороссийский край или Малороссийский федеральный округ,

- пишет лидер либерал-демократов в Telegram.

Жириновский считает, что таким образом можно соблюсти интересы всех, а Украина перестанет быть проектом "анти-Россия". Пока же, рассуждает политик, Украина напоминает Австро-Венгрию времён Первой мировой войны, когда страна была разделена на два лагеря, а русских в Галиции буквально истребляли.



Скриншот:Telegram/Жириновский Скриншот:Telegram/Жириновский

Отметим, что после украинского госпереворота 2014 года, страна окончательно разделилась на два лагеря. Западная Украина решила пойти по пути европейской и североатлантической интеграции, тотальной украинизации и вражды с Россией. А Восточная Украина - по пути сохранения русского языка, а также культурных, политических и экономических связей с Россией. Это противоречие привело к возникновению гражданской войны, которая продолжается по сей день.