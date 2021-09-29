|
"План инфобарбаросса": МИД России рассказал о циничной атаке на свободу слова
29 сентября 2021, 02:00 • 13 • Политика
МИД России рассказал о циничной атаке на свободу слова в Германии. В ведомстве отметили, что Запад начал свой "план инфобарбаросса".
Так министерство прокомментировало закрытие немецкоязычных проектов телеканала RT на YouTube. Модераторы американского видеосервиса решили удалить без права на восстановление аккаунты RT DE и Der Fehlende Part.
В МИД России уверены, что к этому решению причастны власти Германии и местные СМИ, которые хотят исключить любую информацию, идущую вразрез с немецким официозом. Таким образом, Запад нарушил свои же принципы демократии и свободы слова, считают русские дипломаты.
- говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что в настоящее время власти России готовят ответные меры в отношении YouTube и немецких СМИ.
Подпишитесь на нас
13
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 сентября 2021, 11:15
|
26 сентября 2021, 08:55
|
23 сентября 2021, 02:05
|
28 сентября 2021, 05:50
|
23 сентября 2021, 02:05
|
25 сентября 2021, 03:35
|
23 сентября 2021, 07:35