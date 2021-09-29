"План инфобарбаросса": МИД России рассказал о циничной атаке на свободу слова

МИД России рассказал о циничной атаке на свободу слова в Германии. В ведомстве отметили, что Запад начал свой "план инфобарбаросса".

Так министерство прокомментировало закрытие немецкоязычных проектов телеканала RT на YouTube. Модераторы американского видеосервиса решили удалить без права на восстановление аккаунты RT DE и Der Fehlende Part.

В МИД России уверены, что к этому решению причастны власти Германии и местные СМИ, которые хотят исключить любую информацию, идущую вразрез с немецким официозом. Таким образом, Запад нарушил свои же принципы демократии и свободы слова, считают русские дипломаты.

Дату реализации плана (не хочется думать, что речь идёт об "Инфобарбаросса"), видимо, подбирали с особым цинизмом, учитывая, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации,

- говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что в настоящее время власти России готовят ответные меры в отношении YouTube и немецких СМИ.