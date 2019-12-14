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"План дьявола": На Украине не утихают страсти из-за закона о продаже земли

14 декабря 2019, 03:54  •  46 • Политика
В Верховной раде Украины назвали продажу украинской земли "планом дьявола". С заявлением выступил украинский депутат Вадим Рабинович.
На Украине назвали закон о продаже украинской земли "планом дьявола". С соответствующим заявлением по поводу закона выступил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Речь идёт о законе, который был навязан Украине представителями Международного валютного фонда. Документ был поддержан 13 ноября 240 депутатами Рады. Закон разрешает продажу сельскохозяйственных земель на Украине гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, которые арендуют её на протяжении не менее 3 лет.
"В разграбленной Украине, где люди дошли до нищеты, продажа земли - это план дьявола", - возмутился по поводу закона Рабинович во время заседания аграрного комитета.
Напомним, что против закона единым фронтом выступили все оппозиционные партии украинского парламента. Однако фракция "Слуги народа" президента Украины Владимира Зеленского всё равно продавила принятие документа.

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