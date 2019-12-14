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"План дьявола": На Украине не утихают страсти из-за закона о продаже земли
14 декабря 2019, 03:54 • 46 • Политика
В Верховной раде Украины назвали продажу украинской земли "планом дьявола". С заявлением выступил украинский депутат Вадим Рабинович.
На Украине назвали закон о продаже украинской земли "планом дьявола". С соответствующим заявлением по поводу закона выступил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Речь идёт о законе, который был навязан Украине представителями Международного валютного фонда. Документ был поддержан 13 ноября 240 депутатами Рады. Закон разрешает продажу сельскохозяйственных земель на Украине гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, которые арендуют её на протяжении не менее 3 лет.
Напомним, что против закона единым фронтом выступили все оппозиционные партии украинского парламента. Однако фракция "Слуги народа" президента Украины Владимира Зеленского всё равно продавила принятие документа.
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