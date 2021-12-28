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"План Б" против России: Посол Украины в США намекнула на подготовку силового сценария

28 декабря 2021, 21:20  •  286 • Политика
Украина готовится к "варианту Б" в отношениях с Россией, заявила украинский посол в Вашингтоне. Она намекнула, что речь может идти о силовом сценарии.
Украина, США и Запад готовятся к "варианту Б" в отношениях с Россией, заявила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова. Она намекнула, что речь о "потенциальном военном противостоянии".
По словам дипломата, в настоящий момент в Киеве и Вашингтоне работают над "вариантом А". Он предполагает "дипломатическое сдерживание" России. При этом параллельно идёт подготовка к "плану Б".
Сейчас мы все, Украина, США, Запад, работаем над "вариантом А" - дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к "варианту Б", к которому также все активно готовятся,
- сказала Оксана Маркарова в интервью порталу LB.ua.
При этом дипломат не стала прямо отвечать на вопрос о том, предполагает ли "план Б" подготовку к "потенциальному военному противостоянию". Однако намёк на это был вполне очевиден.
Напомним, что последний месяц на Западе активно раздувают тему "вторжения России на Украину", хотя Москва уже не раз указывала, что не имеет планов нападать на Киев. Вашингтон дошёл до того, что даже назвал дату вторжения, а немецкие СМИ обнародовали карту "захвата Незалежной".

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