"План Белоусова" дал первые плоды: Часть компаний отказались от сверхдоходов в пользу инвестиций

Часть компаний из так называемого "списка Белоусова" отказалась от сверхдоходов в пользу инвестиций, заявил помощник президента России.

В настоящее время в России готовы уже около 20 нацпроектов, общая сумма которых достигает 1 триллиона рублей. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов, напомнив, что всего сейчас рассматривается 153 проекта, в которые может инвестировать бизнес. Часть компаний из списка помощника президента уже решили направлять свои сверхприбыли не на дивиденды, а на инвестиции, сообщил Белоусов.

По его словам, на самом деле сейчас рассматривается 153 «более-менее проработанных» проекта на общую сумму порядка 5 триллионов рублей. «Это общий объем рассмотренных заявок», - уточнил он.

В основном это транспортные проекты, основная часть из них является вложениями в проект скоростной магистрали «Москва - Казань», пояснил Белоусов в ходе совещания президента России и членов правительства.

Ранее российский президент заявил, что бизнес России «не может не быть заинтересован» в том, чтобы вкладывать инвестиции в экономику страны. «Потому что это самые надежные вложения», - подчеркнул президент.