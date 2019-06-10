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"Плахотнюк загнан в угол": Эксперт предсказал сценарий развития политического кризиса в Молдавии

10 июня 2019, 20:24  •  141 • Политика
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал происходящее в Молдавии события, заявив, что вариантов у демократа Владимира Плахотнюка немного.
По мнению Мартынова политический кризис в Молдавии может перерасти в стадию уличных столкновений, поскольку несмотря на то, что лидер демократов Владимир Плахотнюк "загнан в угол", он будет бороться до конца.
"Он же главный олигарх, он же лидер правящей Демократической партии - не желает оставлять контроль над денежными потоками, не желает оставлять контроль над судебными, силовыми и правоохранительными органами", - поясняет РИА Новости Алексей Мартынов, добавляя, что Плахотнюк привык использовать такие инструменты для своего обогащения.
При этом эксперт напомнил, что в России на Плахотнюка заведено несколько уголовных дел, он объявлен в международный розыск, и в Европе к нему есть претензии, и даже в США.
Осложняет ситуацию то, что у Плахотнюка есть своя частная армия, говорит Мартынов. "Это так называемое частное охранное предприятие, которое насчитывает несколько тысяч хорошо подготовленных, вооруженных людей. Не нужно об этом забывать", - заметил собеседник агентства.
Мартынов выразил надежду, что спикеру молдавского парламента Зинаиде Гречаный и председателю правительства Майе Санду все-таки удастся избежать кровавого сценария и изменить ситуацию. Несмотря на то, что эти женщины из разных, диаметрально противоположных политических сил, они достаточно отважны для этого, подчеркнул Мартынов.
"Они нашли в себе мудрость, политическую ответственность объединиться для того, чтобы переломить существующий статус-кво и очистить Молдавию от полицейско-олигархического режима Плахотнюка", - резюмировал Мартынов.
Ранее СМИ сообщили о попытках госпереворота в Молдавии. Так незаконно был распущен парламент, объявлены новые выборы. "В качестве тарана против президента использован фарсовый Конституционный суд. Как только прозападные либералы проигрывают, они прибегают к любому нарушению закона, дабы сохранить власть", - написал в своем Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Он добавил, что никаких оснований при этом для роспуска парламента нет. Конституционный суд Молдавии же сенатор назвал карманной организацией, которая лишила себя легитимности своим заказным решением.

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