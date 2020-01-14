|
"Плакали, сидя в бункерах": В Сети высмеяли испугавшихся мести Ирана американских военных
14 января 2020, 17:09 • 129 • В мире
В Сети высмеяли испугавшихся мести Ирана американских военных, сидевших в бункерах во время ракетной атаки. "Плакали, сидя в бункерах", - шутят пользователи.
Американские солдаты рассказали журналистам о том, как они пережили массированную ракетную атаку со стороны Ирана. Информацию предоставил телеканал CNN.
Как сообщили журналисты, на территории иракской базы Эйн-аль-Асад бункеры плохо могли защитить людей от шести иранских ракет. Однако в итоге никто не пострадал.
"Я держался за пистолет и опустил голову, пытаясь найти счастливое место, поэтому я начал петь своим дочерям в голове... И я просто ждал. Я надеялся, что, что бы ни случилось, это будет быстро. Я был готов на 100% умереть", - рассказал один из сержантов.
Ситуацию активно комментируют пользователи соцсетей. Больше всего их удивляет эта картинная паника. Ранее сообщалось о том, что Тегеран заранее дал знать о подготовке ответной атаки в качестве мести за убийство генерала Сулеймани.
"Мне стало аж жалко бедных американских солдат, когда они рассказывали, какой кошмар пережили и как плакали, сидя в бункерах под взрывы иранских ракет. Это же не босоногих с беспилотников расстреливать. Это настоящая свобода и демократия, как чувствовали её сербы, иракцы и сирийцы", - написал в Twitter @spacelordrock.
"От смеха, что ли, плакали? Не, ну правда, есть с чего поржать - Иран предупреждает амеров о времени обстрела, потом начинает страшно мстить", - заявил @rengfas.
"Пусть (Саддаму) Хусейну скажут спасибо за такой бункер", - резюмировал @QiluNwbfM7OywgN.
Как заявил в понедельник председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, Тегеран намерен добиваться уголовного преследования президента США Дональда Трампа за убийство генерала КСИР Касема Сулеймани.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
129
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 января 2020, 08:09
|
12 января 2020, 19:39
|
12 января 2020, 09:54
|
08 января 2020, 11:39
|
12 января 2020, 18:24
|
08 января 2020, 21:24
|
09 января 2020, 03:54