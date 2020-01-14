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"Плакали, сидя в бункерах": В Сети высмеяли испугавшихся мести Ирана американских военных

14 января 2020, 17:09  •  129 • В мире
В Сети высмеяли испугавшихся мести Ирана американских военных, сидевших в бункерах во время ракетной атаки. "Плакали, сидя в бункерах", - шутят пользователи.
Американские солдаты рассказали журналистам о том, как они пережили массированную ракетную атаку со стороны Ирана. Информацию предоставил телеканал CNN.
Как сообщили журналисты, на территории иракской базы Эйн-аль-Асад бункеры плохо могли защитить людей от шести иранских ракет. Однако в итоге никто не пострадал.
"Я держался за пистолет и опустил голову, пытаясь найти счастливое место, поэтому я начал петь своим дочерям в голове... И я просто ждал. Я надеялся, что, что бы ни случилось, это будет быстро. Я был готов на 100% умереть", - рассказал один из сержантов.
Ситуацию активно комментируют пользователи соцсетей. Больше всего их удивляет эта картинная паника. Ранее сообщалось о том, что Тегеран заранее дал знать о подготовке ответной атаки в качестве мести за убийство генерала Сулеймани.
"Мне стало аж жалко бедных американских солдат, когда они рассказывали, какой кошмар пережили и как плакали, сидя в бункерах под взрывы иранских ракет. Это же не босоногих с беспилотников расстреливать. Это настоящая свобода и демократия, как чувствовали её сербы, иракцы и сирийцы", - написал в Twitter @spacelordrock.
"От смеха, что ли, плакали? Не, ну правда, есть с чего поржать - Иран предупреждает амеров о времени обстрела, потом начинает страшно мстить", - заявил @rengfas.
"Пусть (Саддаму) Хусейну скажут спасибо за такой бункер", - резюмировал @QiluNwbfM7OywgN.
Как заявил в понедельник председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси, Тегеран намерен добиваться уголовного преследования президента США Дональда Трампа за убийство генерала КСИР Касема Сулеймани.

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