"Плакали и орали": Беженцы с Украины не сдержали эмоций, узнав о подарке Путина жителям Донбасса

Ранее Люльковичи обратились на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Глава семейства Владимир рассказал, что бежал от войны в Донбассе, но в РФ он и его родные смогли получить только статус беженцев. Мужчина посетовал, что хотел бы получить гражданство.

Как пишут "Известия", после того, как Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов РФ жителям не только ЛНР и ДНР, но и всем жителям Донбасса, даже с территорией, подконтрольной Киеву, в семье беженцев радовались невероятно.

"Мы плакали, орали от радости. Мы сегодня сдали документы, продлевая вид на жительство, устроили небольшое застолье, и тут узнали, что Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства жителям Донбасса. Наши земляки плачут в интернете", — сказал мужчина.