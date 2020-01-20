"Пить баварское с видом на гетто": В рассекреченном архиве Минобороны нашёлся компромат о преступлениях поляков

"Уничтожали остатки евреев"

Эксперты вчитались в рассекреченные архивы Министерства обороны России. Документы опубликовали к 75-летнему юбилею освобождения Варшавы от фашистских захватчиков. Политолог Владимир Корнилов нашёл в документе интересные данные. В своём Telegram-канале он приводит выдержки из доклада советского офицера, которого отправили в Варшаву для контактов со штабом восставших в 1944 году.

"Реакционные элементы и в первую очередь боевая подпольная организация АК (Армии Крайовой) - так называемый ПКБ (польский корпус безопасности) проводили ярко выраженную националистическую политику. Всё украинское население, оставшееся в городе, было вырезано или расстреляно. Силами ПКБ также были уничтожены остатки евреев, которых не успели уничтожить немцы. ПКБ проводил специальные облавы на русских военнопленных, вырвавшихся из немецкого плена, стремясь захватить заложников для последующего обмена с Красной Армией", - цитирует Корнилов.

Политолог задался только одним вопросом, почему эти данные не обнародовали раньше. "Но всё равно, лучше поздно, чем никогда!" - подытожил Корнилов.

В Сети прокомментировали, что теперь понятно, на что так обиделись власти Польши. Журналистка Екатерина Винокурова опубликовала ироничный комментарий, что бойцы Красной армии помешали полякам "пить баварское с видом на гетто".

"А про поляков и их обиды, давайте представим вот что. Наша армия освобождает Смоленск или Брест и... останавливается. Всё, своих отбили, а дальше, дорогие союзники, сами. Сами останавливайте печи Освенцима и Треблинки. Сами берите Рейхстаг, сами разрывайте могилы, где заживо хоронили целые семьи, а мы тут вот уже будем обустраиваться. Представили? Представили ещё годы и годы истребления всей Европы нациками?" - написала Винокурова в Telegram-канале.

Журналистка подчеркнула, что без наших войск освободить Европу было бы гораздо сложнее.

Усомнились в освобождении

В польском МИД неожиданно обиделись на документы, которые опубликовало Минобороны России. Дипломаты заявили, что русские просто пытаются "переписать историю", а никакого освобождения Варшавы вообще не было.

"Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат", - цитирует замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского РИА Новости.

Министерство обороны России рассекретило архивные исторические документы, рассказывающие о событиях 17 января в Варшаве. В этот день празднуется 75 лет со дня освобождения столицы Польши войсками Красной армии.

Отступая из Варшавы в январе 1945 года, войска нацистской Германии практически полностью разрушили несколько городских кварталов польской столицы, уничтожив объекты культурного наследия поляков, следует из исторических документов, рассекреченных Министерством обороны России. "Могилы в каждом дворе, на улицах тела замученных поляков", - сообщали свидетели.

Однако день освобождения Варшавы уже много лет не является официально отмечаемой датой. В этой связи городская администрация не запланировала никаких мероприятий по этому поводу.

Споры с польскими властями из-за истории Второй мировой войны начались в конце 2019 года, когда Владимир Путин назвал посла Польши в Третий рейх Юзефа Бека "сволочью" и "антисемитской свиньёй". Такую жёсткую оценку от главы государства Бек заслужил тем, что обещал поставить Гитлеру памятник в Варшаве, если ему удастся осуществить план массового уничтожения евреев.