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"Пишу это и плачу": Белоруска обратилась к России - "не позвольте из нас сделать вторую Украину!"

17 августа 2020, 19:50  •  107 • Политика
Гражданка Белоруссии направила открытое письмо через Telegram-канал "Пул №3", обратившись к России. Она признаётся: "Пишу это и плачу". Кроме того, просит: "Не позвольте из нас сделать вторую Украину!"
Telegram-канал "Пул №3", который чаще всего связывают с журналистом кремлёвского пула Дмитрием Смирновым, опубликовал несколько писем от жителей Белоруссии, которые ранее были присланы в редакцию. Чуть раньше мы писали о "западенской позиции из Гродно". А теперь речь пойдёт о сообщении, направленном гражданкой Белоруссии, которая "не понимает, кому можно верить, кому нет":
"Не осталось ни физических, ни моральных сил следить за всем происходящим, - говорит женщина, добавляя. - Скажу сразу, голосовала я за Лукашенко. Я помню ещё ту страну, какой Беларусь была в 90-е годы, после развала Союза. Я помню тут разруху и нищету, в которой мы очутились. Помню ту тоскливую безысходность и потухшие глаза моих родителей, которые не знали и не понимали, как дальше жить, чем кормить детей, где брать деньги на элементарные вещи (проезд, продукты, квартплата). А теперь я смотрю на окружающую жизнь и понимаю, как многого мы, белорусы, добились!"
Белорусы, выбравшись из 1990-х, смогли построить красивую и процветающую страну, пишет женщина. Однако теперь "страна сорвалась в штопор".
"Я со своей позиции обычного гражданина своей страны просто не понимаю, к чему это всё приведёт... Лукашенко можно не любить. Лукашенко можно по многим направлениям критиковать, но разве у нас есть сейчас своя (не навязанная со стороны) альтернативная политическая фигура, равная ему по масштабу личности? Политике не учатся за месяц, и даже за год политиком не становятся.... Опозиционно настроенные силы говорят о том, что свято место пусто не бывает. Мол, найдутся люди, кто станет у руля и поведёт страну... У меня вопрос: наши белорусские люди найдутся? Или с нами Европа поделится такими людьми? А оно нам, белорусам, надо?"
Автор письма полагает, что варягам со стороны придётся не один год заниматься изучением ситуации. Кроме того, в завершение она добавила:
"Вы задали вопрос про Россию... Что ж, если нет шанса остаться независимыми (а именно к её потере и переориентированию на Запад ведут сейчас лидеры наших "свядомых"), то я выбираю своих братьев-славян - граждан России. Пишу это и плачу... миленькие, помогите! Может быть, через ввод вежливых людей и дальнейший референдум, как это было с Крымом, может быть, через информационную поддержку нашей действующей власти... я не знаю... я заклинаю вас только об одном: не позвольте из нас сделать вторую Украину!!!"

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