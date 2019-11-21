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"Пищевая цепочка в эпоху глобализации": Почки украинцев нелегально пересаживали израильтянам
21 ноября 2019, 03:24 • 66 • В мире
На юге Казахстана задержан главврач городской клинической больницы №1 города Шымкент Абылай Донбай, которого подозревают в проведении незаконных трансплантаций органов. "Пищевая цепочка в эпоху глобализации", - саркастически комментируют пользователи Twitter.
Как сообщила пресс-служба МВД республики, в 2017 - 2018 годах в Казахстане работала банда "чёрных трансплантологов" из иностранцев. Они использовали в качестве доноров органов граждан Киргизии, Узбекистана и Украины, из-за финансовых проблем вынужденных продавать свои почки.
Органы бедняков врачи незаконно пересаживали богатым гражданам из других стран, основное число клентов были из Израиля. Как говорится в сообщении пресс-службы, распространённом в среду, Донбая задержали полицейские 18 ноября, в этот же день его отправили под арест.
"Пищевая цепочка в эпоху глобализации", - мрачно шутят пользователи Twitter.
Скриншот: Twitter
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