"Пищевая цепочка в эпоху глобализации": Почки украинцев нелегально пересаживали израильтянам

Как сообщила пресс-служба МВД республики, в 2017 - 2018 годах в Казахстане работала банда "чёрных трансплантологов" из иностранцев. Они использовали в качестве доноров органов граждан Киргизии, Узбекистана и Украины, из-за финансовых проблем вынужденных продавать свои почки.

Органы бедняков врачи незаконно пересаживали богатым гражданам из других стран, основное число клентов были из Израиля. Как говорится в сообщении пресс-службы, распространённом в среду, Донбая задержали полицейские 18 ноября, в этот же день его отправили под арест.

"Пищевая цепочка в эпоху глобализации", - мрачно шутят пользователи Twitter.

Скриншот: Twitter