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"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного победителя карабахской войны
09 ноября 2020, 04:20 • 58 • Политика
Азербайджан заявил о больших потерях вооружённых сил Армении в Карабахе и о захвате стратегического пункта - города Шуши, который открывает дорогу на Степанакерт. В случае его захвата, считает политолог Евгений Сатановский, Ильхам Алиев одержит "пиррову победу", за которую Баку придётся очень дорого заплатить. При этом про главу Армении Никола Пашиняна все забудут, а вот истинным победителем карабахской войны пока выглядит глава Турции, отметил эксперт.
Минобороны Азербайджана заявило о больших потерях с армянской стороны на Ходжавендском направлении фронта в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. В военном ведомстве подчеркнули, что нанесли мощные удары, и 2-й и 4-й батальоны 2-го мотострелкового полка вооружённых сил Армении потеряли как солдат, так и технику.
Кроме того, Баку сегодня заявил о взятии под контроль карабахского города Шуша, который имеет стратегическое значение. Как пояснил в своём Telegram-канале политолог Евгений Сатановский, это открывает азербайджанцам путь на Степанакерт. И несмотря на то, что Армения пока опровергает эту информацию, из зоны боевых действий уже поступают сообщения об эвакуации из Степанакерта женщин и детей.
"Так что никакого перемирия нет и не будет. Что наши дипломаты пытались о нём договориться, что американские. Никаких шансов..." - считает Сатановский.
При этом он уверен, что у мирового сообщества, в частности у ООН, есть все рычаги, чтобы прекратить конфликт. К примеру, Израилю в такой же ситуации, считает политолог, уже бы "выкрутили руки".
"Заседание Совбеза ООН, обязывающая резолюция, потом внеочередное заседание Генассамблеи, опять резолюция, заявления в Международный уголовный суд, разрыв отношений, бойкот, миротворцы..." - описывает процесс Сатановский.
Однако с Азербайджаном такой сценарий никто даже не пробует, считает эксперт. Он предполагает, что всё дело в нефтяных деньгах, которыми хорошо смазываются "шестерёнки международной политики". Однако если глава Азербайджана добьётся своего, то Сатановский сомневается, что Баку пойдёт это на пользу.
"Победит Алиев - пиррова это будет для него победа. Мстить Азербайджану за это будут, с большими для него потерями. И человеческими, и инфраструктурными. И тут уже не в Пашиняне дело. Кого он вообще тогда интересовать будет, тот Пашинян со всеми его кураторами", - комментирует Сатановский.
По его словам, главным победителем в этой истории пока выглядит глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Ну поглядим на нас после окончания инспирированной им зачистки армян в Карабахе, в Закавказье. На Сирию поглядим. На Ливию. И с учётом того, что в Штатах ждут в Белом доме Байдена, зацикленного на России, много на что ещё..." - заключает Сатановский.
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