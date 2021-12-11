"Пираты" против России: Крым готовят к новым провокациям

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил сменить флаг Украины на пиратский после провокации с её судном "Донбасс" в Азовском море. Вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов полагает, что будут и дальнейшие провокации, целью которых станет посягательство на Крым.

О том, что украинские власти "постепенно скатываются до уровня пиратов, пытаясь промышлять разбоем и провокациями", депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет рассказал в интервью РИА Новости. Он предложил Украине сменить флаг на своих судах на другой - более подходящий для действий её флота.

"Было бы честно, если бы украинский флот сменил флаги и вместо нынешнего водрузил пиратский чёрный с черепом человека и костями", - предложил парламентарий.

Тем временем вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов предупредил о том, что провокации, подобные той, что на днях случилась в Азовском море, продолжатся и дальше. Причём в самом разном виде.

Сам инцидент с судном "Донбасс" ВМФ Украины чиновник считает "частью провокационной политики", ранее выработанной и внедрённой американцами вместе с украинскими националистами "в виде так называемой международной платформы по "деоккупации" Крыма".

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого на полуострова референдума. Жители региона приняли решение почти единогласно (за возвращение было абсолютное большинство крымчан). Однако Украина с поражением не смирилась. В Киеве, а также на Западе до сих пор считают Крым "оккупированным" и "аннексированным" Россией. Москва же давно закрыла для себя вопрос территориальной принадлежности полуострова и возвращаться к нему не намерена.

Тем не менее регулярные провокации в акватории Чёрного моря, у границ Крыма случаются. На днях корабль управления "Донбасс" ВМС Украины дерзко двинулся в сторону Керченского пролива, не реагируя на требования пограничников России изменить курс. Хотя чуть позже всё же передумал и сменил курс. Действия экипажа в ФСБ расценили как провокацию, угрожающую безопасности мореплавания в указанной акватории.

Мурадов считает, что подобная политика Киева и его заокеанских кураторов является "чистой воды провокацией и посягательством на территориальную целостность России". В интервью РИА Новости он призвал Россию быть бдительной.