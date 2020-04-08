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"Пинали китайцев, а теперь получают сами": Михеев объяснил беду брошенного "Теодора Рузвельта" и американских моряков

08 апреля 2020, 02:35  •  67 • В мире
Политолог Сергей Михеев считает, что американские власти находятся в растерянности из-за стремительного ухудшения ситуации с коронавирусом. Так, если раньше они "смеялись и пинали" китайцев, то сейчас сами оказались в "яме". Об этом свидетельствует и отказ Пентагона спасать моряков с "Теодора Рузвельта", на борту которого вспыхнула вспышка опасного заболевания.
В эфире программы "Михеев. Итоги" на Царьграде политолог Сергей Михеев прокомментировал ситуацию с американским авианосцем "Теодор Рузвельт", капитан которого запросил у Пентагона эвакуацию в связи со вспышкой коронавируса на борту, но получил отказ.
"Интересный сюжет для фильма ужасов - авианосец с коронавирусом. Не знаю, что там у американцев в голове. Насколько я понимаю, ситуация с вирусом усугубляется в Штатах. Очаг эпидемии сначала переместился из Китая в Европу, а теперь из Европы в США, причём многие считают, что в Америке ситуация может сложиться хуже, чем в Италии", - говорит Михеев.
Он добавил, что сейчас в США заразившихся уже даже больше, чем в Китае, хотя ранее американцы "смеялись и пинали китайцев", а теперь получили сами.
"Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь. Поэтому чем они там руководствуются, сказать достаточно сложно. Мне кажется, Трамп в растерянности, несмотря на всю свою боевитость и находчивость, поскольку они явно не ожидали такого поворота событий", - заключил Михеев.

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