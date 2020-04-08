"Пинали китайцев, а теперь получают сами": Михеев объяснил беду брошенного "Теодора Рузвельта" и американских моряков

В эфире программы "Михеев. Итоги" на Царьграде политолог Сергей Михеев прокомментировал ситуацию с американским авианосцем "Теодор Рузвельт", капитан которого запросил у Пентагона эвакуацию в связи со вспышкой коронавируса на борту, но получил отказ.

"Интересный сюжет для фильма ужасов - авианосец с коронавирусом. Не знаю, что там у американцев в голове. Насколько я понимаю, ситуация с вирусом усугубляется в Штатах. Очаг эпидемии сначала переместился из Китая в Европу, а теперь из Европы в США, причём многие считают, что в Америке ситуация может сложиться хуже, чем в Италии", - говорит Михеев.

Он добавил, что сейчас в США заразившихся уже даже больше, чем в Китае, хотя ранее американцы "смеялись и пинали китайцев", а теперь получили сами.

"Не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь. Поэтому чем они там руководствуются, сказать достаточно сложно. Мне кажется, Трамп в растерянности, несмотря на всю свою боевитость и находчивость, поскольку они явно не ожидали такого поворота событий", - заключил Михеев.