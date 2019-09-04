"Пилоты давно кричат": Эксперт о нехватке летчиков, способных на "чудо в кукурузном поле"

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, сумевший удачно совершить аварийную посадку самолета в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта "Жуковский", вернется к работе 4 сентября. О том, почему в России мало пилотов, способных приземлить самолет без двигателей, Царьграду рассказал бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов.

По его словам, ситуация с обучением летчиков в России даже хуже, чем можно предположить, и на это есть несколько причин. Во-первых, больше не используется советская школа подготовки, которая выпускала летчиков, знающих и понимающих, что они делают. Во-вторых, молодёжь приходит в летные училища с единственным желанием - заработать.

"Они знают, что у них зарплата хорошая, что они в совершенно других условиях. И это очень расхолаживает", - сказал Александр Романов в интервью Царьграду.

Но самой главной проблемой эксперт считает замену людей техникой. Раньше в кабине пилота находились 4-5 членов экипажа, включая радиста, штурмана, бортинженера, пилота и командира. Сейчас там находятся всего два человека - пилот и второй пилот. Всем остальным занимается электроника. Это приводит к проблемам в экстренных ситуациях.

"Человек не в состоянии выполнить эмоционально и физически ту огромную массу информации, которая на него выливается. И в сложной ситуации у него получается как доминантное состояние, и он зацикливается на чём-то одном и забывает про многие вещи, которые происходят, очень важные, в стороне", - поясняет специалист по безопасности полетов.

Кроме того, в советское время санитарная норма полетов на одного летчика составляла 66 часов. В нынешние времена из пилота сделали оператора, и он летает по 90 часов и более. И вдобавок ко всему рулят процессом обучения люди, которые к авиации совершенно никакого отношения не имеют, подчеркивает эксперт.