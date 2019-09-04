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"Пилоты давно кричат": Эксперт о нехватке летчиков, способных на "чудо в кукурузном поле"
04 сентября 2019, 00:39 • 81 • Политика
Пилот аварийно севшего в поле Airbus А321 Дамир Юсупов вернется к полетам 4 сентября. О проблемах подготовки пилотов, способных провести такую посадку, рассказал специалист по безопасности полетов Александр Романов. "У нас полностью попустительство, никто ни за что не отвечает, пилоты кричат, что нужно министерство гражданской авиации", - отмечает он.
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, сумевший удачно совершить аварийную посадку самолета в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта "Жуковский", вернется к работе 4 сентября. О том, почему в России мало пилотов, способных приземлить самолет без двигателей, Царьграду рассказал бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов.
По его словам, ситуация с обучением летчиков в России даже хуже, чем можно предположить, и на это есть несколько причин. Во-первых, больше не используется советская школа подготовки, которая выпускала летчиков, знающих и понимающих, что они делают. Во-вторых, молодёжь приходит в летные училища с единственным желанием - заработать.
Но самой главной проблемой эксперт считает замену людей техникой. Раньше в кабине пилота находились 4-5 членов экипажа, включая радиста, штурмана, бортинженера, пилота и командира. Сейчас там находятся всего два человека - пилот и второй пилот. Всем остальным занимается электроника. Это приводит к проблемам в экстренных ситуациях.
Кроме того, в советское время санитарная норма полетов на одного летчика составляла 66 часов. В нынешние времена из пилота сделали оператора, и он летает по 90 часов и более. И вдобавок ко всему рулят процессом обучения люди, которые к авиации совершенно никакого отношения не имеют, подчеркивает эксперт.
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