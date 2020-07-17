Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские лётчики отомстили в Сирии
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислил...
Главная / Политика

"Пикантные ситуации": Никита Михалков указал на двойное преступление Грефа

17 июля 2020, 17:00  •  64 • Политика
В программе "Бесогон ТВ" Никита Михалков ответил на заявления Германа Грефа, в том числе касающиеся банковской тайны. Как оказалось, своим неосторожным словом Греф дважды нарушил закон - по крайней мере, в этом уверяет сам Михалков.
Заочный спор Никиты Михалкова и Германа Грефа продолжается довольно давно. Одним из пиков стало снятие программы "Бесогон ТВ" с эфира федерального канала, а затем травля Михалкова в средствах массовой информации и соцсетях. Режиссёр говорил, что несколько человек сообщили ему о предложении получить гонорар за участие в травле. Стоит отметить, что критические программы о Грефе Михалков выпускал и раньше. А после заочной стычки стал говорить о новых подробностях нелицеприятной деятельности главы Сбера, вызывающей вопросы.
Герман Греф в своём интервью ТАСС не только критически оценил высказанные Михалковым позиции, что вполне логично, но и раскрыл банковскую тайну.
"Когда сам банкир в интервью под камеру журналиста вслух раскрывает тайну отношений между клиентом и банком - это как? Это же преступление. Это, во-первых, возможность шантажировать клиента. А ещё намёк. Пикантные ситуации (это слова Грефа. - Ред.) - это что? Вы понимаете, что это значит? Вот я слушаю интервью господина Грефа. И мне говорят, что Михалков обращался не раз с просьбами к банку по пикантным ситуациям. Что это значит? Просил денег открыть бордель, связался с наркобаронами, торговал оружием? Что это значит - пикантные ситуации?" - иронизирует Никита Михалков.
В продолжение автор "Бесогон ТВ" отмечает, что сказанное Грефом имеет состав преступления.
"Это не только моральная ответственность профессионала. Это ещё и уголовно наказуемое преступление. Вот, Уголовной кодекс Российской Федерации, статья 183-я: "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". А дальше идёт перечень того, как можно за это ответить. А в этой истории это не одна статья, а две. Это разглашение банковской тайны и, простите, клевета. Потому что сказанное - неправда. И я хочу увидеть подлинный документ, о котором мог бы господин Греф сказать, что вот, обращение Никиты Михалкова к банку с такой-то просьбой. А если такого документа не будет, как дальше можно верить вообще всему, что говорится и делается?"
Никита Михалков подчеркнул, что, в принципе, не стал бы комментировать интервью Грефа, если бы в нём не были затронуты программа "Бесогон ТВ" и его имя. А поскольку это случилось, промолчать он просто не может.
Полная версия программы доступна на официальном канале "Бесогон ТВ" в сервисе YouTube.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по нашивкам
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", и тот от эмоций взорвался
17 июля 2020, 04:00
"О-о-очень странная версия": Политолог о деталях скандального дела Фургала
17 июля 2020, 12:00
"У нас есть только один шанс": Зеленский рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс
17 июля 2020, 10:00
Пушков назвал причину существования Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по ...
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвине...
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. ...
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", ...
17 июля 2020, 06:00
Что скрывают радиоэлектронный апгрейд и боекомплекты обновлённых МиГ-29 ВВС Сирии. Пл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по нашивкам
11 июля 2020, 02:00
Случайная находка заставила потерять дар речи семью в США. В дырке их дома оказался "демон"
12 июля 2020, 16:00
Громкие слова Зеленского о войне "покоробили" Путина
16 июля 2020, 02:00
"Это же полный альбац, товарищи": Коротченко о тысячах дипломатов в посольстве США в Ереване
14 июля 2020, 06:00
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
12 июля 2020, 20:00
"Будет уничтожена": соратник Зеленского назвал Россию "жалкой страной"
14 июля 2020, 10:11
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.