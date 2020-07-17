"Пикантные ситуации": Никита Михалков указал на двойное преступление Грефа

Заочный спор Никиты Михалкова и Германа Грефа продолжается довольно давно. Одним из пиков стало снятие программы "Бесогон ТВ" с эфира федерального канала, а затем травля Михалкова в средствах массовой информации и соцсетях. Режиссёр говорил, что несколько человек сообщили ему о предложении получить гонорар за участие в травле. Стоит отметить, что критические программы о Грефе Михалков выпускал и раньше. А после заочной стычки стал говорить о новых подробностях нелицеприятной деятельности главы Сбера, вызывающей вопросы.

Герман Греф в своём интервью ТАСС не только критически оценил высказанные Михалковым позиции, что вполне логично, но и раскрыл банковскую тайну.

"Когда сам банкир в интервью под камеру журналиста вслух раскрывает тайну отношений между клиентом и банком - это как? Это же преступление. Это, во-первых, возможность шантажировать клиента. А ещё намёк. Пикантные ситуации (это слова Грефа. - Ред.) - это что? Вы понимаете, что это значит? Вот я слушаю интервью господина Грефа. И мне говорят, что Михалков обращался не раз с просьбами к банку по пикантным ситуациям. Что это значит? Просил денег открыть бордель, связался с наркобаронами, торговал оружием? Что это значит - пикантные ситуации?" - иронизирует Никита Михалков.

В продолжение автор "Бесогон ТВ" отмечает, что сказанное Грефом имеет состав преступления.

"Это не только моральная ответственность профессионала. Это ещё и уголовно наказуемое преступление. Вот, Уголовной кодекс Российской Федерации, статья 183-я: "Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". А дальше идёт перечень того, как можно за это ответить. А в этой истории это не одна статья, а две. Это разглашение банковской тайны и, простите, клевета. Потому что сказанное - неправда. И я хочу увидеть подлинный документ, о котором мог бы господин Греф сказать, что вот, обращение Никиты Михалкова к банку с такой-то просьбой. А если такого документа не будет, как дальше можно верить вообще всему, что говорится и делается?"

Никита Михалков подчеркнул, что, в принципе, не стал бы комментировать интервью Грефа, если бы в нём не были затронуты программа "Бесогон ТВ" и его имя. А поскольку это случилось, промолчать он просто не может.

Полная версия программы доступна на официальном канале "Бесогон ТВ" в сервисе YouTube.