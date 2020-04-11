"Пик ещё впереди": Легкомысленность в дни пандемии может дорого обойтись - "сидите дома "

Учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев принял участие в эфире программы "Время покажет" на Первом канале. Главной темой обсуждения на протяжении последних дней остаётся режим самоизоляции, действующий в России. В студии, в том числе, говорили о позиции мэра Москвы Сергея Собянина, который продолжает просить жителей столицы оставаться дома ради собственной безопасности. Число случаев заболевания в Москве растёт - на сегодня это 7 тысяч 822 человека, максимум по России.

"Мне представляется, что призыв мэра Москвы необходим, чтобы мы не расслаблялись, оставались дома. Если никто из наших знакомых не заболел до сих пор, это не означает, что заболевания нет. Поэтому оставайтесь дома, поскольку пик ещё впереди. Вот о чём говорит мэр Собянин", - заявил Малофеев.

Фото: Телеканал "Царьград"

Константин Малофеев подчеркнул: сегодня так много прогнозов о развитии пандемии COVID-19, что кто-то мог выбрать для себя наиболее удобный вариант. Мол, ничего страшного. Почему бы не выйти из дома? Однако стоит понимать, что мнений много, а угроза тем не менее остаётся.

"Люди сидят дома и волей-неволей, от нечего делать читают разные прогнозы. Бесконечно читают. И в конце концов кто-то может прийти к выводу, мол, ну ничего страшного, я пойду на улицу. Так и нарушается в конечном счёте режим", - сказал Константин Малофеев.

Есть и обратная сторона медали. Другой прочтёт устрашающий прогноз и посчитает, что завтра жизнь для него закончится. Так чего ж теперь, берём от жизни всё... Во всём многообразии информации главное - понять: нам дали простые рекомендации, которые лучше всего выполнять для обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья своих близких.

"Именно поэтому этот призыв Сергея Собянина, собственно говоря, не про прогнозы и вообще не про эпидемию. Он про то, чтобы население продолжало находиться там, где оно находится - в самоизоляции, - потому что без этого будет ещё хуже. Вот что нам говорит мэр", - резюмировал Константин Малофеев.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции в России действуют штрафы. В ряде регионов России дом можно покинуть по пропуску. Чтобы сходить в ближайший магазин или экстренно получить помощь, пропуск не нужен.