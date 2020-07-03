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"Пиарится качественно": Взойдёт ли звезда мэра Якутска в Москве, рассказал Гращенков

03 июля 2020, 00:00  •  84 • Политика
Политолог Илья Гращенков в эфире "Царьград. Главное" прокомментировал поступок мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, который спровоцировал скандал в регионе. Политик проголосовала против поправок в новую Конституцию и публично заявила об этом. Гращенков считает, что Авксентьева "пиарится качественно" и, поскольку ей вряд ли второй раз повезёт на выборах мэра, метит в федеральные политики. Но взойдёт ли звезда мэра Якутска в Москве, сложный вопрос, отметил политолог.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева метит в федеральные политики, заявил в эфире "Царьград. Главное" политолог Илья Гращенков. По его словам, градоначальницу избрали на оппозиционной волне, но если говорить в целом, то личность Сарданы для Якутска достаточно странная.
"Женщины, несмотря на всё к ним уважение, редко проявляют себя как публичные политики. Вот Сардана нарушила и этот традиционный устой. Поэтому между федеральной повесткой и её восхождением как оппозиционной звезды, я думаю, будет ещё попытка избрания главой республики. Собственно, голосование против Конституции - это аккумуляция того протестного якутского электората", - отметил Гращенков.
В свою очередь, ведущий Юрий Пронько поинтересовался - считает ли эксперт, что Авксентьеву продвигают из Москвы, либо есть ли шанс, что как раз сейчас оппозиционные силы столицы захотят перетянуть её на свою сторону.
"Я думаю, здесь как раз две линии. То есть, начиная, как региональный политик, она вдруг достаточно быстро раскрутилась, с помощью достаточно квалифицированных пиарщиков, и это такая восходящая звезда, действительно, из региона, но которую, думаю, да, вы правы, в Москве заметят и поддержат. Потому что есть тренд на развитие регионализма, и действительно, Сардана могла бы возглавить движение в области национальных республик, но с таким европейским флёром, потому что как раз женщина в политике, неактуальная ранее для национальных республик типа Якутия, это может создать некую иллюзию такой современности. То есть это современный подход, оппозиционные идеи, помноженные на растущее социальное недовольство", - подчеркнул Гращенков.
Он добавил, что сравнил бы отчасти Сардану с экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, который тоже позиционировал себя скорее как федеральный политик.
"То есть мы больше узнавали не о том, что Ройзман делал в городе Екатеринбурге, а о том, какие политические заявления он делал. Вот Сардана примерно, как Ройзман, что-то такое, только ещё актуально и её дальневосточное и национальное происхождение, которое позволяет ей повести за собой, там же достаточно большой куст, там и Тыва, там и Бурятия, и Якутия, часть Камчатки. Это всё теоретически могло бы аккумулироваться. Сардана в повестке, она очень качественно пиарится. И действительно, её раскрутка сегодня - это не глава муниципалитета. Я был в Якутии недавно, в Якутске, мало что изменилось при Сардане, зато я действительно каждый месяц слышу какое-то её заявление на федеральном уровне, которое интерпретируется и ВВС, и другими европейскими агентствами. То есть такое впечатление, что это политик международного уровня, а не мэр города Якутска", - пояснил Гращенков.
В целом, политолог считает, что мэр Якутска продолжит делать шаги в сторону федерального пути, потому что ничего другого ей не остаётся.
"И вот эта как раз поправка по Конституции позволяет ей мобилизовать протестные ресурсы для дальнейшего участия и в выборах в регионе, и действительно как бы становления себя как федерального политика, потому что второй раз на муниципалитете может и не повезти, скорее всего, так и произойдёт", - заключил Гращенков.

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