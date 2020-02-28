Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко проговорился зачем ему Союз с Россией (Telegram. Обзор)
Как сирийские боевики "уничтожают" Т-90: Террористы выдают за подбитый...
"Безжалостно кромсает общую историю": Российские дипломаты указали на ...
"Для многих это уже плевок": В офисе Зеленского заговорили о кандидату...
Главная / Политика

"Пиар-ход, но не решение проблемы": Увеличение НДФЛ для богатых не даст эффекта - ФНС

28 февраля 2020, 07:09  •  72 • Политика
Начальник аналитического управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Валерий Засько убеждён, что увеличение налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) богатых является пиар-ходом, но не решением проблемы. Это принесёт в бюджет несколько десятков миллиардов, зато отмена НДФЛ для бедных приведёт к потере 1 триллиона рублей.
Большую часть поступлений от НДФЛ составляют отчисления бедных граждан России, то есть тех, чьи зарплаты приблизительно равны минимальному размеру оплаты труда. Если отменить для них налог на доходы физических лиц, государство потеряет больше триллиона рублей.
"Если рассуждать оторвано от реальности, то было бы справедливо, если бы богатые облагались более высокими налогами. Увеличить ставку для богатых, как пиар-ход, было бы правильно", - рассказал Засько "Росбалту".
Однако НДФЛ от обеспеченных граждан принесёт несколько десятков миллиардов рублей, что, по сути, "копейки и не решит никаких вопросов социальной справедливости". По словам эксперта, единая ставка позволяет удерживать низкую административную нагрузку на всех граждан.
Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил сомнения, что отмена НДФЛ в качестве инструмента борьбы с бедностью будет эффективна. Заявление сделано в связи с предложением некоторых депутатов Госдумы освободить от налога на доходы физических лиц тех, кто зарабатывает меньше двух МРОТ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
27 февраля 2020, 21:24
Мечты не забываются: президент посетил новый парк развлечений
27 февраля 2020, 21:24
"Видео дня": депутаты Ленобласти прервали заседание ради физкультуры с чирлидершами
27 февраля 2020, 11:39
Про похищение российских социологов в Ливии сняли фильм: Малькевич поделился деталями кинокартины
27 февраля 2020, 18:09
Клишас сообщил об одновременном вступлении в силу поправок в Конституцию
28 февраля 2020, 03:54
Земля Победы: сенаторы почтили память героев боев подо Ржевом
27 февраля 2020, 14:54
Поправки в Конституцию вступят в силу одномоментно. Но есть условие - Клишас
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2020, 00:24
Число задержанных после беспорядков в Жмеринке возросло до 19
28 февраля 2020, 00:24
«В районах, где террористы пытались атаковать»: в МИД России рассказали об ударах Тур...
28 февраля 2020, 00:39
Нас, как в 2015-м, склоняют к войне? Как турки пытаются повторить "удар в спину&...
28 февраля 2020, 03:54
Даже без мата: Сатановский литературно ответил главе Госдепа США на призыв "прек...
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил ту...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2020, 01:54
Даже повод не нужен: Турция собралась закрыть Босфор для России
25 февраля 2020, 10:54
"Папа и дедушка служили в Советской армии": Певица Maruv матом ответила на критику украинцев из-за 23 Февраля
23 февраля 2020, 19:39
«Этих заключённых стараются не выпускать по УДО»: как живут приговорённые к смерти, которым удалось выйти на свободу
25 февраля 2020, 01:09
А был ли "Бук"? Нидерланды нашли "свидетеля" запуска ракеты по "Боингу MH17"
23 февраля 2020, 19:54
Крым - русский. Доказано в Гааге
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
25 февраля 2020, 10:54
Дальше терпеть некуда: Расследование Скуратова напугало ельцинскую "семью"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.