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"Пиар-ход, но не решение проблемы": Увеличение НДФЛ для богатых не даст эффекта - ФНС
28 февраля 2020, 07:09 • 72 • Политика
Начальник аналитического управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Валерий Засько убеждён, что увеличение налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) богатых является пиар-ходом, но не решением проблемы. Это принесёт в бюджет несколько десятков миллиардов, зато отмена НДФЛ для бедных приведёт к потере 1 триллиона рублей.
Большую часть поступлений от НДФЛ составляют отчисления бедных граждан России, то есть тех, чьи зарплаты приблизительно равны минимальному размеру оплаты труда. Если отменить для них налог на доходы физических лиц, государство потеряет больше триллиона рублей.
"Если рассуждать оторвано от реальности, то было бы справедливо, если бы богатые облагались более высокими налогами. Увеличить ставку для богатых, как пиар-ход, было бы правильно", - рассказал Засько "Росбалту".
Однако НДФЛ от обеспеченных граждан принесёт несколько десятков миллиардов рублей, что, по сути, "копейки и не решит никаких вопросов социальной справедливости". По словам эксперта, единая ставка позволяет удерживать низкую административную нагрузку на всех граждан.
Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин выразил сомнения, что отмена НДФЛ в качестве инструмента борьбы с бедностью будет эффективна. Заявление сделано в связи с предложением некоторых депутатов Госдумы освободить от налога на доходы физических лиц тех, кто зарабатывает меньше двух МРОТ.
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